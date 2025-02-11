11 февраля 2025

Челябинские аудиторы взяли под контроль бюджет Чебаркуля

© Служба новостей «URA.RU»
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КСП будет контролировать расходы бюджета Чебаркуля
КСП будет контролировать расходы бюджета Чебаркуля Фото:

Контрольно-счетная палата Челябинской области будет контролировать бюджет Чебаркуля. Соответствующее соглашение подписали председатель КСП Андрей Пшеницын и спикер горсобрания Николай Баландин.

«Бюджет Чебаркуля перешел под контроль областных аудиторов. Эта мера направлена на улучшение качества контроля за использованием бюджетных средств. Передача полномочий позволит эффективнее контролировать бюджетные процессы в Чебаркуле, используя опыт и ресурсы региональной счетной палаты», — сообщили URA.RU в КСП региона.

Возможность передачи муниципалитетами полномочий на региональный уровень предусмотрена законодательством. Аналогичные соглашения ранее были заключены с Миассом, Новым Кременкулем и Карабашом. Теперь инициативу проявил и Чебаркуль, получив поддержку со стороны губернатора Алексея Текслера.

Соглашение подписали председатель КСП Андрей Пшеницын и спикер горсобрания Николай Баландин
Соглашение подписали председатель КСП Андрей Пшеницын и спикер горсобрания Николай Баландин
Фото:

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Контрольно-счетная палата Челябинской области будет контролировать бюджет Чебаркуля. Соответствующее соглашение подписали председатель КСП Андрей Пшеницын и спикер горсобрания Николай Баландин. «Бюджет Чебаркуля перешел под контроль областных аудиторов. Эта мера направлена на улучшение качества контроля за использованием бюджетных средств. Передача полномочий позволит эффективнее контролировать бюджетные процессы в Чебаркуле, используя опыт и ресурсы региональной счетной палаты», — сообщили URA.RU в КСП региона. Возможность передачи муниципалитетами полномочий на региональный уровень предусмотрена законодательством. Аналогичные соглашения ранее были заключены с Миассом, Новым Кременкулем и Карабашом. Теперь инициативу проявил и Чебаркуль, получив поддержку со стороны губернатора Алексея Текслера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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