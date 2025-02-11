Челябинские аудиторы взяли под контроль бюджет Чебаркуля

Контрольно-счетная палата Челябинской области будет контролировать бюджет Чебаркуля. Соответствующее соглашение подписали председатель КСП Андрей Пшеницын и спикер горсобрания Николай Баландин.
«Бюджет Чебаркуля перешел под контроль областных аудиторов. Эта мера направлена на улучшение качества контроля за использованием бюджетных средств. Передача полномочий позволит эффективнее контролировать бюджетные процессы в Чебаркуле, используя опыт и ресурсы региональной счетной палаты», — сообщили URA.RU в КСП региона.
Возможность передачи муниципалитетами полномочий на региональный уровень предусмотрена законодательством. Аналогичные соглашения ранее были заключены с Миассом, Новым Кременкулем и Карабашом. Теперь инициативу проявил и Чебаркуль, получив поддержку со стороны губернатора Алексея Текслера.
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