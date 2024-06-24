24 июня 2024

Челябинские аудиторы передали в прокуратуру результаты проверки бюджета Миасса

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники КСП по Челябинской области завершили проверку бюджета по трем направлениям
Сотрудники КСП по Челябинской области завершили проверку бюджета по трем направлениям Фото:

Сотрудники Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области передали в прокуратуру результаты проверки использования бюджета в системе образования Миасса. Помимо этого, надзорное ведомство получило полный отчет о бюджетных средствах, затраченных на финансово-хозяйственную деятельность ГУ «Объединенный государственный архив Челябинской области» и поддержку сельхозпредприятий в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области», сообщили URA.RU 25 июня в пресс-службе КСП региона.

«Коллегия КСП утвердила результаты трех контрольных мероприятий по использованию бюджетных средств. Результаты проверок направлены в прокуратуру, Законодательное собрание и губернатору Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона.

Там отметили, что сотрудники проверяли использование денег, выделенных на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования в Миасском городском округе», финансово-хозяйственную деятельность ГУ «Объединенный государственный архив Челябинской области», поддержку сельхозпредприятий в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области». По результатам были выданы некоторые рекомендации.

«Управлению образования Миасского городского округа рекомендовано организовать работу по устранению выявленных нарушений и недостатков в НПА, повышению профессионализма заказчиков, а также их ответственности за результативность закупок. ГУ „Объединенный государственный архив Челябинской области“ указано на необходимость неукоснительного соблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств, в том числе при начислении зарплаты и стимулирующих выплат. Министерству сельского хозяйства рекомендовано усилить контроль за качеством предоставляемых получателями поддержки документов как при подаче ими заявок на получение субсидий, так и по итогам их использования», — отметили в пресс-службе КСП региона.

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Сотрудники Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области передали в прокуратуру результаты проверки использования бюджета в системе образования Миасса. Помимо этого, надзорное ведомство получило полный отчет о бюджетных средствах, затраченных на финансово-хозяйственную деятельность ГУ «Объединенный государственный архив Челябинской области» и поддержку сельхозпредприятий в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области», сообщили URA.RU 25 июня в пресс-службе КСП региона. «Коллегия КСП утвердила результаты трех контрольных мероприятий по использованию бюджетных средств. Результаты проверок направлены в прокуратуру, Законодательное собрание и губернатору Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона. Там отметили, что сотрудники проверяли использование денег, выделенных на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования в Миасском городском округе», финансово-хозяйственную деятельность ГУ «Объединенный государственный архив Челябинской области», поддержку сельхозпредприятий в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области». По результатам были выданы некоторые рекомендации. «Управлению образования Миасского городского округа рекомендовано организовать работу по устранению выявленных нарушений и недостатков в НПА, повышению профессионализма заказчиков, а также их ответственности за результативность закупок. ГУ „Объединенный государственный архив Челябинской области“ указано на необходимость неукоснительного соблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств, в том числе при начислении зарплаты и стимулирующих выплат. Министерству сельского хозяйства рекомендовано усилить контроль за качеством предоставляемых получателями поддержки документов как при подаче ими заявок на получение субсидий, так и по итогам их использования», — отметили в пресс-службе КСП региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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