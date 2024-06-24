Челябинские аудиторы передали в прокуратуру результаты проверки бюджета Миасса

Сотрудники Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области передали в прокуратуру результаты проверки использования бюджета в системе образования Миасса. Помимо этого, надзорное ведомство получило полный отчет о бюджетных средствах, затраченных на финансово-хозяйственную деятельность ГУ «Объединенный государственный архив Челябинской области» и поддержку сельхозпредприятий в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области», сообщили URA.RU 25 июня в пресс-службе КСП региона.
«Коллегия КСП утвердила результаты трех контрольных мероприятий по использованию бюджетных средств. Результаты проверок направлены в прокуратуру, Законодательное собрание и губернатору Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона.
Там отметили, что сотрудники проверяли использование денег, выделенных на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования в Миасском городском округе», финансово-хозяйственную деятельность ГУ «Объединенный государственный архив Челябинской области», поддержку сельхозпредприятий в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области». По результатам были выданы некоторые рекомендации.
«Управлению образования Миасского городского округа рекомендовано организовать работу по устранению выявленных нарушений и недостатков в НПА, повышению профессионализма заказчиков, а также их ответственности за результативность закупок. ГУ „Объединенный государственный архив Челябинской области“ указано на необходимость неукоснительного соблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств, в том числе при начислении зарплаты и стимулирующих выплат. Министерству сельского хозяйства рекомендовано усилить контроль за качеством предоставляемых получателями поддержки документов как при подаче ими заявок на получение субсидий, так и по итогам их использования», — отметили в пресс-службе КСП региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!