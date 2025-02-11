В Челябинской области каждая пятая женщина передумала делать аборт

В Челябинской области каждая пятая женщина отказалась делать аборт после посещения консультации. Об этом заявила начальник управления организации медицинской помощи детям и матерям регионального минздрава Людмила Подлубная.
«За год 17% женщин, пришедших делать аборт, отказались от этой идеи и решили рожать ребенка. В 2024 году в консультациях ввели мотивационное анонимное анкетирование. После ряда вопросом, женщине сообщали о положенных ей мерах соцподдержки, также она могла поговорить с психологом», — сказала Подлубная, пишет информагентство «Первое областное».
За шесть лет — с 2019 по 2024 годы — в рамках проекта «Демография» в Челябинской области создавались условия, чтобы детей рождалось больше. Бесплодным парам помогали зачать ребенка при помощи ЭКО. В прошлом году провели 2300 циклов ЭКО. Также кабинеты детских врачей оснастили новым современным оборудованием.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!