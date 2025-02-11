11 февраля 2025

В Челябинской области каждая пятая женщина передумала делать аборт

© Служба новостей «URA.RU»
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Примерно 17% женщин, пришедших на аборт, отказались делать его
Примерно 17% женщин, пришедших на аборт, отказались делать его Фото:

В Челябинской области каждая пятая женщина отказалась делать аборт после посещения консультации. Об этом заявила начальник управления организации медицинской помощи детям и матерям регионального минздрава Людмила Подлубная.

«За год 17% женщин, пришедших делать аборт, отказались от этой идеи и решили рожать ребенка. В 2024 году в консультациях ввели мотивационное анонимное анкетирование. После ряда вопросом, женщине сообщали о положенных ей мерах соцподдержки, также она могла поговорить с психологом», — сказала Подлубная, пишет информагентство «Первое областное».

За шесть лет — с 2019 по 2024 годы — в рамках проекта «Демография» в Челябинской области создавались условия, чтобы детей рождалось больше. Бесплодным парам помогали зачать ребенка при помощи ЭКО. В прошлом году провели 2300 циклов ЭКО. Также кабинеты детских врачей оснастили новым современным оборудованием.

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В Челябинской области каждая пятая женщина отказалась делать аборт после посещения консультации. Об этом заявила начальник управления организации медицинской помощи детям и матерям регионального минздрава Людмила Подлубная. «За год 17% женщин, пришедших делать аборт, отказались от этой идеи и решили рожать ребенка. В 2024 году в консультациях ввели мотивационное анонимное анкетирование. После ряда вопросом, женщине сообщали о положенных ей мерах соцподдержки, также она могла поговорить с психологом», — сказала Подлубная, пишет информагентство «Первое областное». За шесть лет — с 2019 по 2024 годы — в рамках проекта «Демография» в Челябинской области создавались условия, чтобы детей рождалось больше. Бесплодным парам помогали зачать ребенка при помощи ЭКО. В прошлом году провели 2300 циклов ЭКО. Также кабинеты детских врачей оснастили новым современным оборудованием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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