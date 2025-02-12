12 февраля 2025

В последний день зимы на Челябинск обрушится мощный снегопад

© Служба новостей «URA.RU»
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Синоптики обещают непогоду под конец февраля
Синоптики обещают непогоду под конец февраля Фото:

В последний день зимы, 28 февраля, на Челябинск обрушится мощный снегопад. Об этом сообщают в своем прогнозе синоптики «Гисметео».

«28 февраля в Челябинске будет пасмурно. Ожидается сильный снег. Температура воздуха опустится до восьми градусов мороза», — говорится на сайте «Гисметео».

Ранее метеорологи заявляли, что во второй половине февраля в Челябинске по ночам ожидаются морозы до 22 градусов и небольшой снег. При этом порывы ветра временами могут доходить до 15 метров в секунду.

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В последний день зимы, 28 февраля, на Челябинск обрушится мощный снегопад. Об этом сообщают в своем прогнозе синоптики «Гисметео». «28 февраля в Челябинске будет пасмурно. Ожидается сильный снег. Температура воздуха опустится до восьми градусов мороза», — говорится на сайте «Гисметео». Ранее метеорологи заявляли, что во второй половине февраля в Челябинске по ночам ожидаются морозы до 22 градусов и небольшой снег. При этом порывы ветра временами могут доходить до 15 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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