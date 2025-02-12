В последний день зимы на Челябинск обрушится мощный снегопад

Синоптики обещают непогоду под конец февраля
В последний день зимы, 28 февраля, на Челябинск обрушится мощный снегопад. Об этом сообщают в своем прогнозе синоптики «Гисметео».
«28 февраля в Челябинске будет пасмурно. Ожидается сильный снег. Температура воздуха опустится до восьми градусов мороза», — говорится на сайте «Гисметео».
Ранее метеорологи заявляли, что во второй половине февраля в Челябинске по ночам ожидаются морозы до 22 градусов и небольшой снег. При этом порывы ветра временами могут доходить до 15 метров в секунду.
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