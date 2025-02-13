В крупном ТЦ Екатеринбурга ночью устроят закрытую вечеринку со звездой

В Екатеринбурге пройдет ночная вечеринка с Аней «Ранеткой»

13 февраля 2025 в 16:02 Размер текста - 17 +

Вход на вечеринки строго 18+ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В торговом центре Екатеринбурга ночью проведут вечеринку с участницей культовой группы «Ранетки» Анной Рудневой. Кроме этого, 15 и 16 февраля в городе пройдет масса других интересных событий: фестиваль светового искусства «Не темно», концерт группы Евгения Цыганова, трековые гонки и битва снежками. Подробнее о предстоящих мероприятиях — в афише URA.RU. 15 февраля Фестиваль «Не темно» Ежегодное мероприятие пройдет 15 и 16 февраля с 19:00 до 23:00. Найти световые инсталляции можно в парке у «Радуги Парк» и на парковке торгового центра. Всего будет представлено 30 работ на тему «Звезда». Среди участников — местные художники, гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сергиева Посада, Владивостока и Челябинска. Еще одна точка «Не темно» — лицей им. Дягилева: внутри здания и на улице установят 7 арт-объектов. В лицее устроят бесплатные экскурсии, необходима предварительная регистрация. Вход на фестиваль свободный. 0+ Фудкорт превратится в большую тусовочную площадку Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Ночная вечеринка в ТЦ с Аней «Ранеткой» На фудкорте Estory в «Гринвиче» состоится тусовка «По любви». Будет настольный теннис, бирпонг, зоны с быстрыми свиданиями и еда со всего мира. На сцене выступят диджеи, хип-хоп исполнители и Анна Руднева, экс-участница группы «Ранетки». Начало в 23:00, есть дресс-код — бело-красная гамма, билеты — от 999 рублей. 18+ Ярмарка ATRIUM В Атриуме Ельцин Центра соберутся топовые художники: Илья Мозги, Дима (ЯПЕС) Кудлай, Ксения Маркелова, Анна Марченкова, Настя Франц, Фрукты и другие. На ярмарке современного искусства пройдут дискуссии с представителями арт-сообщества, лекции, медиации и экскурсии. Мероприятие продлится все выходные с 12:00 до 21:00, стоимость билета — 250 рублей. 16+ «Снежная заруба» Пятый год подряд парк Маяковского станет полем для сражения: здесь соберутся команды, которые будут биться снежками. На месте сделают оборудованную площадку, участникам выдадут профессиональную экипировку. Время пока уточняется, турнир продлится два дня. 0+ Потанцевать в эти выходные можно как в клубах, так и на концертах Фото: Денис Моргунов © URA.RU Вечеринка в стиле MTV 2000 Ко Дню всех влюбленных в клубе «Фабрика» устроят рейв в стиле «нулевых». На месте гости найдут кисскарты с особыми заданиями, чтобы завести новые знакомства, обмен валентинками, браслеты знакомств и бесплатную фотобудка. Всю ночь диджей будут играть русскую и зарубежную музыку 2000—2010-х. Начало в 23:50, билет — от 600 рублей. 18+ Концерт группы «Ундервуд» Коллектив отметит свое 30-летие большим концертом. «Гагарин, я вас любила», «Новогодний царь» и другие хиты прозвучат в «Свобода Концерт Холл» в 19:00, попасть на шоу можно за 2800 рублей. 18+ Лекция о любовных треугольниках В книжном магазине «Буквально» расскажут о художниках, которые попадали в любовные передряги. Как все это влияло на их творчество и жизнь, поделится искусствовед Елена Белкина. Встреча пройдет в 17:00, вход — 700 рубле, нужна регистрация.18+ 16 февраля Концерт группы актера Евгения Цыганова Коллектив «Me4та», существующий всего год, выступит в клубе Center Clubоклонников порадуют хитами и новыми песнями. Начало в 19:00, стоимость билетов — 1500 руб. 18+ В гонках участвую взрослые и дети Фото: предоставлено организаторами гонок Трековые гонки на стадионе Яркое зрелище «нулевых» возродят на стадионе «Локомотив». Опытные водители на Lada Kalina, ВАЗ-2108 и багах устроят гонки на кольцевой ледовой трассе в 400 метров. Помимо соревнований, посетителей ждут розыгрыши призов, полевая кухня, согреться можно в подтрибунных помещениях. Начало в 14:00, билет обойдется в 450 рублей. 12+ Винная дегустация в трамвае От депо стартует экскурсия по маршруту: Фрунзе, 35 — Цирк — Гостиница «Исеть» — УПИ — Цирк — Фрунзе, 35. В трамвае поставят столики, будут угощать различными винами и рассказывать необычные вещи о Екатеринбурге и его достопримечательностях. Дегустация начнется в 19:30, стоимость участия — 3500 рублей с человека. 18+ Соревнования по квадратлону В Академическом соберутся спортсмены, которые определят, кто из них лучший в конькобежном, беговом, лыжном и велоспорте. Участвовать могут горожане старше 14 лет: как персонально, так и командами (в составе должна быть хотя бы одна девушка). Сбор участников в 8:00 в шатре на катке в Преображенском парке, регистрация на AkademMan-2025 продлится до 15 февраля. 12+ Лекция как любить, но не терять себя Практикующий клинический психолог Ольга Сирык-Саволкова расскажет, где заканчивается здоровая привязанность и начинается зависимость, также как не потерять быть самодостаточным, будучи в отношениях. Лекция пройдет в школе «О’Смысле» в 15:00, вход — 500 рублей. 16+ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В торговом центре Екатеринбурга ночью проведут вечеринку с участницей культовой группы «Ранетки» Анной Рудневой. Кроме этого, 15 и 16 февраля в городе пройдет масса других интересных событий: фестиваль светового искусства «Не темно», концерт группы Евгения Цыганова, трековые гонки и битва снежками. Подробнее о предстоящих мероприятиях — в афише URA.RU. Фестиваль «Не темно» Ежегодное мероприятие пройдет 15 и 16 февраля с 19:00 до 23:00. Найти световые инсталляции можно в парке у «Радуги Парк» и на парковке торгового центра. Всего будет представлено 30 работ на тему «Звезда». Среди участников — местные художники, гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сергиева Посада, Владивостока и Челябинска. Еще одна точка «Не темно» — лицей им. Дягилева: внутри здания и на улице установят 7 арт-объектов. В лицее устроят бесплатные экскурсии, необходима предварительная регистрация. Вход на фестиваль свободный. 0+ Ночная вечеринка в ТЦ с Аней «Ранеткой» На фудкорте Estory в «Гринвиче» состоится тусовка «По любви». Будет настольный теннис, бирпонг, зоны с быстрыми свиданиями и еда со всего мира. На сцене выступят диджеи, хип-хоп исполнители и Анна Руднева, экс-участница группы «Ранетки». Начало в 23:00, есть дресс-код — бело-красная гамма, билеты — от 999 рублей. 18+ Ярмарка ATRIUM В Атриуме Ельцин Центра соберутся топовые художники: Илья Мозги, Дима (ЯПЕС) Кудлай, Ксения Маркелова, Анна Марченкова, Настя Франц, Фрукты и другие. На ярмарке современного искусства пройдут дискуссии с представителями арт-сообщества, лекции, медиации и экскурсии. Мероприятие продлится все выходные с 12:00 до 21:00, стоимость билета — 250 рублей. 16+ «Снежная заруба» Пятый год подряд парк Маяковского станет полем для сражения: здесь соберутся команды, которые будут биться снежками. На месте сделают оборудованную площадку, участникам выдадут профессиональную экипировку. Время пока уточняется, турнир продлится два дня. 0+ Вечеринка в стиле MTV 2000 Ко Дню всех влюбленных в клубе «Фабрика» устроят рейв в стиле «нулевых». На месте гости найдут кисскарты с особыми заданиями, чтобы завести новые знакомства, обмен валентинками, браслеты знакомств и бесплатную фотобудка. Всю ночь диджей будут играть русскую и зарубежную музыку 2000—2010-х. Начало в 23:50, билет — от 600 рублей. 18+ Концерт группы «Ундервуд» Коллектив отметит свое 30-летие большим концертом. «Гагарин, я вас любила», «Новогодний царь» и другие хиты прозвучат в «Свобода Концерт Холл» в 19:00, попасть на шоу можно за 2800 рублей. 18+ Лекция о любовных треугольниках В книжном магазине «Буквально» расскажут о художниках, которые попадали в любовные передряги. Как все это влияло на их творчество и жизнь, поделится искусствовед Елена Белкина. Встреча пройдет в 17:00, вход — 700 рубле, нужна регистрация.18+ Концерт группы актера Евгения Цыганова Коллектив «Me4та», существующий всего год, выступит в клубе Center Clubоклонников порадуют хитами и новыми песнями. Начало в 19:00, стоимость билетов — 1500 руб. 18+ Трековые гонки на стадионе Яркое зрелище «нулевых» возродят на стадионе «Локомотив». Опытные водители на Lada Kalina, ВАЗ-2108 и багах устроят гонки на кольцевой ледовой трассе в 400 метров. Помимо соревнований, посетителей ждут розыгрыши призов, полевая кухня, согреться можно в подтрибунных помещениях. Начало в 14:00, билет обойдется в 450 рублей. 12+ Винная дегустация в трамвае От депо стартует экскурсия по маршруту: Фрунзе, 35 — Цирк — Гостиница «Исеть» — УПИ — Цирк — Фрунзе, 35. В трамвае поставят столики, будут угощать различными винами и рассказывать необычные вещи о Екатеринбурге и его достопримечательностях. Дегустация начнется в 19:30, стоимость участия — 3500 рублей с человека. 18+ Соревнования по квадратлону В Академическом соберутся спортсмены, которые определят, кто из них лучший в конькобежном, беговом, лыжном и велоспорте. Участвовать могут горожане старше 14 лет: как персонально, так и командами (в составе должна быть хотя бы одна девушка). Сбор участников в 8:00 в шатре на катке в Преображенском парке, регистрация на AkademMan-2025 продлится до 15 февраля. 12+ Лекция как любить, но не терять себя Практикующий клинический психолог Ольга Сирык-Саволкова расскажет, где заканчивается здоровая привязанность и начинается зависимость, также как не потерять быть самодостаточным, будучи в отношениях. Лекция пройдет в школе «О’Смысле» в 15:00, вход — 500 рублей. 16+