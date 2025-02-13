Экс-кадровик пермской колонии отсудила деньги у ИК-28

Бывшая сотрудница колонии № 28 в Березниках (Пермский край) отсудила у бывшего работодателя деньги. Ей не понравилось, что после увольнения со службы деньги были перечислены с задержкой. Копия решения Березниковского городского суда имеется в распоряжении URA.RU.
«Старший инспектор по социальной работе группы социальной защиты и учета трудового стажа осужденных проходила службу в ИК-28 в Березниках. Контракт с ней был расторгнут 30 сентября 2024 года. При этом зарплата пермячке была переведена 2 октября, а выходное пособие 17 октября 2024 года. Женщину это не устроило, и она обратилась с иском к колонии», — говорится в документе.
В своей позиции пермячка указала, что она мать четверых детей и ей пришлось сильно переживать из-за того, что выплаты были переведены с нарушением срока. Она потребовала от колонии компенсацию за задержку выплаты в размере 5000 рублей, 10 000 за моральный вред и 25 000 на оплату услуг адвоката. Представитель колонии в суде был против удовлетворения иска. Рассмотрев все доводы сторон, суд пришел к выводу, что ИК-28 обязана выплатить своей бывшей сотруднице компенсацию за задержку выплаты в сумме 5000 рублей, 2000 рублей за моральный вред и 10 000 рублей на оплату услуг адвоката.
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