Прикамье пробилось в лидеры ПФО по налоговым поступлениям в бюджет РФ

Пермский край на 73,1% нарастил поступление налогов в бюджет РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
От прикамских налогоплательщиков за год поступило 1165,3 млрд рублей
От прикамских налогоплательщиков за год поступило 1165,3 млрд рублей Фото:

Прикамье заняло лидирующие позиции среди всех регионов Приволжского федерального округа (ПФО) по налоговым поступлениям в бюджет страны. Показатель за год вырос на 73,1%, сообщила глава УФНС по Пермскому краю Наталья Гурова.

«Этот показатель (поступление налогов в федеральный бюджет — прим. URA.RU) вырос на 492,2 млрд рублей (73,1%) и превысил 1,165 млрд. В бюджеты всех уровней было направлено 1453,3 млрд рублей. Рост по сравнению с прошлым годом — 56%»,  — Наталью Гурову цитирует «Коммерсант-Прикамье».

По объему поступлений в федеральный бюджет среди субъектов ПФО регион занял второе место. На первой строчке — Республика Татарстан.

Также увеличились поступления средств в местный бюджет. По итогам 2024 года в казну Пермского края передали 288,1 млрд рублей (рост на 12,9%). Наибольшую динамику показали НДФЛ, платежи со специальными режимами, а также имущественные налоги.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прикамье заняло лидирующие позиции среди всех регионов Приволжского федерального округа (ПФО) по налоговым поступлениям в бюджет страны. Показатель за год вырос на 73,1%, сообщила глава УФНС по Пермскому краю Наталья Гурова. «Этот показатель (поступление налогов в федеральный бюджет — прим. URA.RU) вырос на 492,2 млрд рублей (73,1%) и превысил 1,165 млрд. В бюджеты всех уровней было направлено 1453,3 млрд рублей. Рост по сравнению с прошлым годом — 56%»,  — Наталью Гурову цитирует «Коммерсант-Прикамье». По объему поступлений в федеральный бюджет среди субъектов ПФО регион занял второе место. На первой строчке — Республика Татарстан. Также увеличились поступления средств в местный бюджет. По итогам 2024 года в казну Пермского края передали 288,1 млрд рублей (рост на 12,9%). Наибольшую динамику показали НДФЛ, платежи со специальными режимами, а также имущественные налоги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...