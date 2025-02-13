Прикамье пробилось в лидеры ПФО по налоговым поступлениям в бюджет РФ

Прикамье заняло лидирующие позиции среди всех регионов Приволжского федерального округа (ПФО) по налоговым поступлениям в бюджет страны. Показатель за год вырос на 73,1%, сообщила глава УФНС по Пермскому краю Наталья Гурова.
«Этот показатель (поступление налогов в федеральный бюджет — прим. URA.RU) вырос на 492,2 млрд рублей (73,1%) и превысил 1,165 млрд. В бюджеты всех уровней было направлено 1453,3 млрд рублей. Рост по сравнению с прошлым годом — 56%», — Наталью Гурову цитирует «Коммерсант-Прикамье».
По объему поступлений в федеральный бюджет среди субъектов ПФО регион занял второе место. На первой строчке — Республика Татарстан.
Также увеличились поступления средств в местный бюджет. По итогам 2024 года в казну Пермского края передали 288,1 млрд рублей (рост на 12,9%). Наибольшую динамику показали НДФЛ, платежи со специальными режимами, а также имущественные налоги.
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