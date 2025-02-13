13 февраля 2025

В Челябинск придут 25-градусные морозы. Скрин

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В Челябинске по ночам ожидаются морозы
В Челябинске по ночам ожидаются морозы Фото:

Через неделю в Челябинск придут 25-градусные ночные морозы. О грядущем похолодании сообщают синоптики «Гисметео».

«Ночные температуры в Челябинске станут стремительно опускаться с 18 февраля. И продержаться шесть ночей в диапазоне от -20 до-25 градусов. При этом днем будет достаточно комфортная температура — не ниже 13 градусов», — говорится на сайте «Гисметео».

Метеорологи обещают, что самые холодные ночи в последнем месяце зимы закончатся 24 февраля. Вместе с потеплением в Челябинск придут снегопады. 

Прогноз синоптиков обещает челябинцам температурные качели
Прогноз синоптиков обещает челябинцам температурные качели
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Через неделю в Челябинск придут 25-градусные ночные морозы. О грядущем похолодании сообщают синоптики «Гисметео». «Ночные температуры в Челябинске станут стремительно опускаться с 18 февраля. И продержаться шесть ночей в диапазоне от -20 до-25 градусов. При этом днем будет достаточно комфортная температура — не ниже 13 градусов», — говорится на сайте «Гисметео». Метеорологи обещают, что самые холодные ночи в последнем месяце зимы закончатся 24 февраля. Вместе с потеплением в Челябинск придут снегопады. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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