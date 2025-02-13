В Челябинске по ночам ожидаются морозы
Через неделю в Челябинск придут 25-градусные ночные морозы. О грядущем похолодании сообщают синоптики «Гисметео».
«Ночные температуры в Челябинске станут стремительно опускаться с 18 февраля. И продержаться шесть ночей в диапазоне от -20 до-25 градусов. При этом днем будет достаточно комфортная температура — не ниже 13 градусов», — говорится на сайте «Гисметео».
Метеорологи обещают, что самые холодные ночи в последнем месяце зимы закончатся 24 февраля. Вместе с потеплением в Челябинск придут снегопады.
Прогноз синоптиков обещает челябинцам температурные качели
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