15 февраля 2025
14 февраля 2025

На трассе под Челябинском под колесами иномарки погибла неизвестная женщина

© Служба новостей «URA.RU»
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В автоинспекции устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП Фото:

В Сосновском районе Челябинской области вечером 15 февраля водитель автомобиля «Хундай Солярис» совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. От полученных травм женщина скончалась. Устанавливается ее личность. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона.

«ДТП произошло в темное время суток на 13-м километре автодороги „Челябинск-Харлуши“. „Солярис“, двигаясь от Челябинска в направлении села Большие Харлуши, совершил наезд на пешехода. Личность женщины, которой на вид 30-40 лет, устанавливается», — прокомментировали в ведомстве.

В Госавтоинспекции добавили, что погибшая находилась на дороге без световозвращающих элементов на одежде. На месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы.

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В Сосновском районе Челябинской области вечером 15 февраля водитель автомобиля «Хундай Солярис» совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. От полученных травм женщина скончалась. Устанавливается ее личность. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона. «ДТП произошло в темное время суток на 13-м километре автодороги „Челябинск-Харлуши“. „Солярис“, двигаясь от Челябинска в направлении села Большие Харлуши, совершил наезд на пешехода. Личность женщины, которой на вид 30-40 лет, устанавливается», — прокомментировали в ведомстве. В Госавтоинспекции добавили, что погибшая находилась на дороге без световозвращающих элементов на одежде. На месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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