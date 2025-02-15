На трассе под Челябинском под колесами иномарки погибла неизвестная женщина

В Сосновском районе Челябинской области вечером 15 февраля водитель автомобиля «Хундай Солярис» совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. От полученных травм женщина скончалась. Устанавливается ее личность. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона.
«ДТП произошло в темное время суток на 13-м километре автодороги „Челябинск-Харлуши“. „Солярис“, двигаясь от Челябинска в направлении села Большие Харлуши, совершил наезд на пешехода. Личность женщины, которой на вид 30-40 лет, устанавливается», — прокомментировали в ведомстве.
В Госавтоинспекции добавили, что погибшая находилась на дороге без световозвращающих элементов на одежде. На месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы.
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