Больничный лист в 2025 году: как рассчитать при новых лимитах и не потерять деньги

С началом 2025 года после увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) начнут действовать новые нормы выплаты пособий по временной нетрудоспособности. Так, произошло увеличение максимального лимита дохода для расчета пособия по временной нетрудоспособности. С этого года лимит для расчета больничного вырос до 2,225 миллиона рублей. О размере компенсаций по больничным листам в 2025 году, о процедуре их оформления, а также о правилах выплаты данных пособий — в материале URA.RU.
Зачем нужен больничный
В интервью для издания «Лента.ру» профессиональный бухгалтер и консультант по вопросам бухгалтерского обслуживания малого бизнеса Анна Муравьева разъяснила, что термин «больничный» обозначает «Листок нетрудоспособности», который является официальным подтверждением невозможности сотрудника выполнять свои рабочие обязанности по причине болезни или необходимости ухаживать за больным родственником. Этот документ необходим для оформления финансовой компенсации в виде пособия по временной нетрудоспособности.
С 2022 года в России введена система исключительно электронных больничных листов. Как отметила Муравьева, почти во всех регионах страны работает система прямых выплат от Социального фонда России (СФР), что означает автоматическое перечисление пособий напрямую сотрудникам, минуя необходимость предъявления печатных документов. Работодатели также имеют доступ к информации о больничных листах через онлайн. Для этого им требуется установить электронное взаимодействие с СФР.
Изменения в 2025 году
Начиная с сентября 2025 года, Минздрав России вводит новые регуляции относительно выдачи больничных листов. По новым правилам, после четырех случаев получения листа нетрудоспособности в течение шести месяцев пятый больничный будет выдан только на три дня. Дальнейшее продление возможно исключительно по решению врачебной комиссии.
Однако существуют исключения из этого правила:
- медицинская реабилитация;
- необходимость ухода за больным родственником;
- лечение от социально значимых заболеваний, включая рак, туберкулез, гепатит, а также заболевания, требующие заместительной почечной терапии.
Данная инициатива направлена на раннее выявление серьезных заболеваний у граждан, которые часто сталкиваются с недомоганиями, и, как следствие, попадают на осмотр к врачебной комиссии. Также ожидается, что это сократит количество необоснованных случаев использования больничных листов и способствует возвращению к трудовой деятельности.
В 2025 году оплата по больничным листам также будет зависеть от страхового стажа и уровня заработной платы заявителя. Чем больше стаж, тем больший процент от зарплаты будет компенсироваться. Максимальная сумма выплат в месяц составит 103,5 тысячи рублей для страхового стажа до пяти лет, 137,9 тысячи рублей для стажа от пяти до восьми лет и 172,5 тысячи рублей для стажа свыше восьми лет. Максимальная компенсация за один день составит 5,7 тысячи рублей.
Кому полагается больничный
Анна Муравьева отметила, что право на оформление больничного листа имеют лица, застрахованные по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. При этом для получения такого листа не требуется наличие российского гражданства: кроме граждан РФ, право на больничный имеют иностранцы, которые постоянно или временно проживают в России, а также лица без гражданства, за исключением лиц, признанных высококвалифицированными специалистами.
Основанием для выдачи пособия по временной нетрудоспособности служит наличие медицинского заключения о болезни, известного как больничный лист. Главным критерием для его получения является фактическая нетрудоспособность работника.
Категории лиц, имеющих право на больничный лист:
- работники, трудоустроенные по трудовому договору, государственные и муниципальные служащие, священнослужители, члены производственных кооперативов;
- сотрудники, работающие по гражданско-правовому договору, не являющиеся индивидуальными предпринимателями или самозанятыми;
- адвокаты, индивидуальные предприниматели, лица в частной практике, руководители крестьянских (фермерских) хозяйств, добровольно уплачивающие социальные взносы;
- официально зарегистрированные безработные, не получающие пособие по безработице.
Причинами для предоставления больничного могут быть заболевание; травма, полученная на производстве; беременность или аборт; усыновление новорожденного; необходимость ухода за тяжелобольным близким; карантин, в связи с которым сотрудник изолирован или временно отстранен от работы; карантин в учреждении, где находится ребенок сотрудника; проведение протезирования по медицинским показаниям; период восстановления в санатории после стационарного лечения. Однако существуют и ограничения для выдачи больничного листа. Работник не может получить его при следующих обстоятельствах:
- симуляция заболевания или его отсутствие;
- прохождение медицинского обследования или лечения по направлению военкомата;
- самопроизвольное нанесение травм;
- прохождение плановой диспансеризации или профилактического осмотра;
- проведение краткосрочных медицинских процедур, включая диагностику и вакцинацию;
- нахождение под арестом или получение травмы в результате преступления;
- лечение в санатории по путевке.
Также больничный лист не предоставляется работникам, которые в данный момент обучаются. В таком случае учебное заведение должно выдать справку работодателю, подтверждающую законность освобождения от работы.
Как оплачивается больничный
Выплата пособия по нетрудоспособности осуществляется за весь период, на который выдан больничный лист, включая выходные и праздничные дни. Работодатель обязан произвести расчет пособия в течение 10 дней после получения данных от Социального фонда. Средства будут перечислены работнику на банковскую карту одновременно с зарплатой или авансом. Учитывая, что оплата предусмотрена также за выходные дни, на больничном листе рекомендуется включать их в период нетрудоспособности.
Максимальная продолжительность больничного листа составляет 15 календарных дней. Если состояние здоровья работника не улучшается, по истечении этого срока созывается медицинская комиссия, которая может продлить больничный до 12 месяцев. В таком случае, необходимо каждые 15 дней проходить медицинское обследование для подтверждения необходимости продолжения лечения.
В случае серьезного заболевания, требующего стационарного лечения врач может выдать больничный на весь период пребывания в медицинском учреждении. После выписки из стационара больничный лист может быть продлен на 10 дней для домашнего восстановления.
Если лечение проходит в санатории, предусмотрено выдача больничного листа на срок до 24 дней. Все дни отсутствия по такому больничному оплачиваются, однако существуют определенные ограничения.
Схема оплаты больничного:
- первые три дня оплачиваются за счет средств работодателя;
- начиная с четвертого дня, выплаты производятся из бюджета Социального фонда;
- если больничный связан с уходом за ребенком или другим членом семьи, карантином, процедурами в санатории или протезированием, пособие также выплачивается из средств Социального фонда.
Если болеешь в отпуске
В случае, когда сотрудник заболевает в период своего оплачиваемого отпуска, у него появляется возможность либо продлить отпуск на длительность периода болезни, либо перенести оставшиеся дни отпуска на другой период. При выборе второго варианта расчет отпускных будет скорректирован, и излишне выплаченные средства будут удержаны из следующей зачисляемой заработной платы работника, в то время как пособие по временной нетрудоспособности будет выплачено в соответствии со стандартными условиями. Однако если работник столкнется с заболеванием во время неоплачиваемого отпуска или же в период отпуска по беременности и родам, права на получение пособия по болезни у него не будет.
Если болеешь в командировке
При заболевании в ходе командировки выплата пособия по больничному листу осуществляется в стандартном порядке. Однако в случае, когда сотрудник находится за рубежом и получает медицинские документы от местных учреждений, необходимо провести легализацию и нотариальный перевод этих документов, а также преобразовать их в электронный формат, соответствующий российским стандартам. Данная процедура требует подтверждения от врачебной комиссии.
Расходы на легализацию и перевод документов ложатся на плечи самого сотрудника, после чего выплата больничного листа производится по общепринятым правилам. В случае если страна пребывания входит в число государств, с которыми Россия заключила соответствующие соглашения, легализация документов не требуется. Среди таких стран: Турция, Испания, Армения, Греция, Польша и другие участники Гаагской конвенции.
Следует также учитывать, что во время болезни работник не способен выполнять свои обязанности в рамках командировки, и его средний заработок за это время не сохраняется. Кроме того, размер пособия по временной нетрудоспособности определяется на основании страхового стажа сотрудника, который учитывается исходя из данных трудовой книжки.
Как начисляется сумма больничного
Анна Муравьева отметила, что размер выплаты по больничному листу определяется не только основной «белой» зарплатой работника. Расчет производится на основе средней заработной платы за последние два года, при этом значительное влияние оказывает трудовой стаж.
Влияние стажа на размер больничного пособия выглядит следующим образом:
- если стаж сотрудника составляет менее шести месяцев, то пособие за полный календарный месяц будет равно минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), учитывая региональные коэффициенты;
- при стаже от шести месяцев до пяти лет пособие составит 60% от средней заработной платы;
- если стаж колеблется между пятью и восьмью годами, пособие увеличится до 80% средней заработной платы;
- при стаже более восьми лет сотрудник получит 100% от среднего заработка.
Также следует отметить, что трудовой стаж не учитывается при выплате пособия в случае производственной травмы — здесь в расчет берется средняя заработная плата без учета стажа работы. Кроме того, если сотрудник увольняется и в течение 30 дней после увольнения теряет трудоспособность вследствие болезни или травмы, он имеет право на 60% от среднего заработка.
В случае работы по трудовому договору в нескольких организациях одновременно, каждый работодатель обязан произвести выплату больничного. Однако если сотрудник является подрядчиком и работает по договору гражданско-правового характера, ему необходимо выбрать одного заказчика для получения больничных выплат. Женщины, уволенные в связи с закрытием компании или после снятия с регистрации их индивидуального предприятия, а также предпринимательницы и лица, занимающиеся частной практикой, вносившие добровольные взносы в социальный фонд, имеют возможность получить больничные пособия по болезни или беременности в течение 12 месяцев после официального признания безработной.
Как рассчитать больничный
Период, который принимается за основу для расчета пособия по временной нетрудоспособности, охватывает два последних календарных года перед годом, в котором сотрудник начал больничный. Так, для определения размера пособия в 2025 году будут учитываться данные за 2024 и 2023 годы.
В случаях, когда в течение этих двух лет сотрудник находился в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребенком, существует возможность использовать данные за другие предшествующие годы или те годы, которые указаны в заявлении работника. Однако корректировка расчетного периода допускается только если это приведет к увеличению пособия.
Расчет средней заработной платы проводится с учетом всех выплат, по которым начислялись страховые взносы, связанные с временной нетрудоспособностью, беременностью и материнством. Максимально учитываемая сумма заработка составляет 2 225 000 рублей за 2024 год и 1 917 000 рублей за 2023 год, что в сумме равняется 4 142 000 рублей.
Для определения среднедневного заработка (СДЗ) необходимо разделить общую сумму заработка за расчетные два года на 730 дней. Это выражается формулой: СДЗ = заработок за расчетный период / 730
Если в течение упомянутых двух лет у работника не было заработка или его среднемесячная зарплата была ниже МРОТ, то при расчете пособия применяется МРОТ. В 2025 году он составит 22 440 рублей, дополнительно учитывая коэффициенты, применяемые в регионе проживания сотрудника. Таким образом, минимальный размер заработка за расчетный период не должен быть меньше чем 24 МРОТ, или 537 600 рублей.
В некоторых случаях расчет пособия по нетрудоспособности может осуществляться исходя из МРОТ в виде санкции за нарушение условий больничного. Например, если работник нарушил установленный врачом режим или пропустил медицинские осмотры. В таких случаях для расчета используется МРОТ месяца, в котором произошло нарушение, а не месяц начала больничного.
Как оформить больничный
Больничный лист теперь оформляется в электронной форме с первого дня заболевания. Дополнительно передавать его не требуется, так как работодатель получает информацию о его выдаче автоматически через запрос в Социальный фонд России (СФР).
В некоторых ситуациях возможно оформление больничного после первого дня болезни, что требует специального заключения от врачебной комиссии. При обращении к врачу после окончания рабочего дня рекомендуется просить оформить больничный на следующий день.
Врачи, медицинские учреждения или индивидуальные предприниматели с лицензией имеют право оформлять больничные листы. Выдача больничных листов не входит в компетенцию сотрудников скорой помощи, работников оздоровительных центров, переливания крови и медицинских чиновников.
После осмотра пациента и подтверждения его нетрудоспособности врач вносит данные о больничном в медицинскую информационную систему, откуда они автоматически передаются в базу СФР и далее работодателям.
Врач при оформлении больничного не должен указывать диагноз, чтобы не нарушить врачебную тайну. Причины нетрудоспособности шифруются специальными кодами, указывающими на болезнь, карантин, травму и другие обстоятельства.
Больничный лист выдается и закрывается в одной медицинской организации. Если пациент направляется в другую клинику, ему нужно будет оформить новый лист. Для оформления больничного необходимо предоставить паспорт, СНИЛС и ИНН.
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