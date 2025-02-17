Глава Минфина ограничил Зеленскому время на решение по минералам Украины

Во время недавнего визита в Киев министр финансов США Скотт Бессент предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому соглашение, которое предусматривает передачу Вашингтону контроля над всеми минеральными ресурсами страны. Бессент дал на рассмотрение документа всего час, сообщает журнал Economist.
«В предложении содержалось требование минеральных богатств [Украины] в их полном объеме. У Зеленского был час, чтобы договориться», — говорится в материале.
Ранее Скотт Бессент представил Владимиру Зеленскому финансовый документ, который, согласно данным телеканала CNN, украинский лидер не подписал. Впоследствии Зеленский объявил о своем отказе подписать договоренность с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, касающуюся предоставления прав Штатам на украинские полезные ископаемые. По информации издания Economist, перед приездом Бессента Зеленский рассчитывал на обсуждение финансовой поддержки Киева со стороны американского министра, однако вместо этого ему был предложен меморандум.
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