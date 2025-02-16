16 февраля 2025

В Сургуте предлагают самые дорогие роды в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Цена за роды в Сургуте достигает 130 000 рублей
Цена за роды в Сургуте достигает 130 000 рублей Фото:

Югорчанки могут воспользоваться услугой платных родов в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Самые дорогие роды обойдутся женщинам в 130 000 рублей.

«В Сургутском центре охраны материнства и детства можно выбрать врача на кесарево сечение — цена от 130 000 рублей. Также можно выбрать послеродовую палату повышенной комфортности, стоимость за день пребывания начинается от 3 000 до 6 300 рублей», — сказано на сайте перинатального центра.

В Нижневартовском окружном перинатальном центре предлагают такие платные услуги: ведение физиологических родов — от 32 000 до 65 000 рублей. Также можно выбрать платную операцию кесарева сечения — цена до 63 000 рублей.

В родильном отделении больницы Ханты-Мансийска платные роды обойдутся в два раза дешевле: операция кесарева сечения стоит 28 000 рублей, ведение физиологических родов — от 23 000 рублей. «Можно выбрать комфортную послеродовую палату, стоимость начинается от 5 700 рублей за один день». — написано на сайте роддома.

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Югорчанки могут воспользоваться услугой платных родов в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Самые дорогие роды обойдутся женщинам в 130 000 рублей. «В Сургутском центре охраны материнства и детства можно выбрать врача на кесарево сечение — цена от 130 000 рублей. Также можно выбрать послеродовую палату повышенной комфортности, стоимость за день пребывания начинается от 3 000 до 6 300 рублей», — сказано на сайте перинатального центра. В Нижневартовском окружном перинатальном центре предлагают такие платные услуги: ведение физиологических родов — от 32 000 до 65 000 рублей. Также можно выбрать платную операцию кесарева сечения — цена до 63 000 рублей. В родильном отделении больницы Ханты-Мансийска платные роды обойдутся в два раза дешевле: операция кесарева сечения стоит 28 000 рублей, ведение физиологических родов — от 23 000 рублей. «Можно выбрать комфортную послеродовую палату, стоимость начинается от 5 700 рублей за один день». — написано на сайте роддома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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