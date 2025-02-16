В Сургуте предлагают самые дорогие роды в ХМАО

Югорчанки могут воспользоваться услугой платных родов в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Самые дорогие роды обойдутся женщинам в 130 000 рублей.
«В Сургутском центре охраны материнства и детства можно выбрать врача на кесарево сечение — цена от 130 000 рублей. Также можно выбрать послеродовую палату повышенной комфортности, стоимость за день пребывания начинается от 3 000 до 6 300 рублей», — сказано на сайте перинатального центра.
В Нижневартовском окружном перинатальном центре предлагают такие платные услуги: ведение физиологических родов — от 32 000 до 65 000 рублей. Также можно выбрать платную операцию кесарева сечения — цена до 63 000 рублей.
В родильном отделении больницы Ханты-Мансийска платные роды обойдутся в два раза дешевле: операция кесарева сечения стоит 28 000 рублей, ведение физиологических родов — от 23 000 рублей. «Можно выбрать комфортную послеродовую палату, стоимость начинается от 5 700 рублей за один день». — написано на сайте роддома.
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