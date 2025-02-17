Россиянкам предложили выплачивать за воспитание детей зарплату

Единственная мера, которая может положительно сказаться на рождаемости, это введение зарплаты для матерей. Таким мнением с URA.RU поделился директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.
«Нужно приравнять воспитание детей к полноценной занятости», — говорит он. При этом экономист уточняет, что выплачиваемая сумма должна быть достаточной, чтобы мать не теряла в уровне дохода и благополучия, оставив работу. «Если вы платите небольшие деньги, то они не помогут никак, — уверен Зубец. — Да, люди их возьмут, скажут спасибо. Но сдвинуть с места рождаемость это не поможет».
Ранее законопроект о родительских зарплатах уже выносился на обсуждение в Государственную Думу, однако не был поддержан большинством. Подробнее о том, какие льготы и выплаты предлагают ввести депутаты, чтобы убедить россиянок иметь больше детей, читайте в материале URA.RU.
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