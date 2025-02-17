Россиянкам предложили выплачивать за воспитание детей зарплату

Экономист Зубец: воспитание детей пора приравнять к полноценной работе
© Служба новостей «URA.RU»
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Воспитание детей можно считать полноценной работой
Воспитание детей можно считать полноценной работой Фото:

Единственная мера, которая может положительно сказаться на рождаемости, это введение зарплаты для матерей. Таким мнением с URA.RU поделился директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

«Нужно приравнять воспитание детей к полноценной занятости», — говорит он. При этом экономист уточняет, что выплачиваемая сумма должна быть достаточной, чтобы мать не теряла в уровне дохода и благополучия, оставив работу. «Если вы платите небольшие деньги, то они не помогут никак, — уверен Зубец. — Да, люди их возьмут, скажут спасибо. Но сдвинуть с места рождаемость это не поможет».

Ранее законопроект о родительских зарплатах уже выносился на обсуждение в Государственную Думу, однако не был поддержан большинством. Подробнее о том, какие льготы и выплаты предлагают ввести депутаты, чтобы убедить россиянок иметь больше детей, читайте в материале URA.RU.

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Единственная мера, которая может положительно сказаться на рождаемости, это введение зарплаты для матерей. Таким мнением с URA.RU поделился директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. «Нужно приравнять воспитание детей к полноценной занятости», — говорит он. При этом экономист уточняет, что выплачиваемая сумма должна быть достаточной, чтобы мать не теряла в уровне дохода и благополучия, оставив работу. «Если вы платите небольшие деньги, то они не помогут никак, — уверен Зубец. — Да, люди их возьмут, скажут спасибо. Но сдвинуть с места рождаемость это не поможет». Ранее законопроект о родительских зарплатах уже выносился на обсуждение в Государственную Думу, однако не был поддержан большинством. Подробнее о том, какие льготы и выплаты предлагают ввести депутаты, чтобы убедить россиянок иметь больше детей, читайте в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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