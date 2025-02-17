Необычный сюрприз преподнес ветеранам, участникам спецоперации РФ на Украине и их семьям мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Ко Дню защитника Отечества он устроил концерт в ККТ «Космос», куда пригласил своего давнего товарища Сергея Куприка — заслуженного артиста России, экс-солиста группы «Лесоповал», передает корреспондент URA.RU.
«Защищать Родину нельзя случайно. Это осознанный выбор. Еще со времен Великой Отечественной войны наши отцы и деды всегда смело смотрели опасности в лицо. Шли в бой с любым противником и всегда побеждали. Сегодня наша армия — это преемники героев тех поколений. Они чтут традиции, беззаветно любят Родину и готовы встать на ее защиту в любой момент. К сожалению, не все возвращались и возвращаются с боевых заданий. Мы помним каждого. Как говорят наши бойцы, быть воином значит жить вечно. Они всегда с нами в наших сердцах», — сказал мэр, приветствуя собравшихся. В зале также были чиновники и депутаты разного уровня, силовики, студенты и школьники.
Выбор Куприка хедлайнером неслучаен: артист много ездит в Донбасс и не понаслышке знает, каково бойцам на передовой. «Орлов договаривался с ним лично. Они давно знакомы», — передал знакомый с деталями организации мероприятия источник URA.RU. Также выступала группа «Чапаев».
Куприк задержится в столице Урала еще на пару дней. Вместе с мэром он посетит два госпиталя, где лечатся раненые на СВО военнослужащие.
Президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества. Торжественный концерт в «Космосе» стал первым городским событием в череде патриотических мероприятий, их к 80-летию Победы запланировано множество. Кроме этого, в Екатеринбурге продолжают реализовывать различные программы реабилитации, поддержки и помощи бойцам СВО и их семьям.
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