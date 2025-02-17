Червивую рыбу убирают с полок в одном из популярных у россиян магазинов

Партию рыбы «Люди любят», в которой обнаружены черви, изымут с прилавков «Перекрестка». По данным Х5 Group, сейчас проводится выборочная проверка других товаров этой марки.
«„Перекресток“ снимает с полок эту партию (рыбу „Люди любят“ — прим. URA.RU). Сеть проводит выборочную проверку других товаров данного производителя», — сообщили представители компании в беседе с РИА Новости.
Червей в красной рыбе ранее обнаружили жительница Москвы. Она сообщила, что пять дней ждала ответа от магазина. По данным сетевиков, это первая жалоба на указанную продукцию. В ближайшее время с клиенткой «Перекрестка» пообещали связаться для компенсации полной стоимости покупки.
Ранее Роскачество обнаружило серьезные проблемы с кормами для домашних животных. Исследования показали, — в продукции известных брендов содержатся металлы и антибиотики, пишет «Царьград». В прошлом году под пристальное внимание общественности попали точки сети «Жизньмарт» из-за массовых отравлений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.