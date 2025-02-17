17 февраля 2025

Червивую рыбу убирают с полок в одном из популярных у россиян магазинов

«Перекресток» изымает с полок партию червивой рыбы
© Служба новостей «URA.RU»
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Сеть проведет расследование на производстве поставщика
Сеть проведет расследование на производстве поставщика Фото:

Партию рыбы «Люди любят», в которой обнаружены черви, изымут с прилавков «Перекрестка». По данным Х5 Group, сейчас проводится выборочная проверка других товаров этой марки.

«„Перекресток“ снимает с полок эту партию (рыбу „Люди любят“ — прим. URA.RU). Сеть проводит выборочную проверку других товаров данного производителя», — сообщили представители компании в беседе с РИА Новости.

Червей в красной рыбе ранее обнаружили жительница Москвы. Она сообщила, что пять дней ждала ответа от магазина. По данным сетевиков, это первая жалоба на указанную продукцию. В ближайшее время с клиенткой «Перекрестка» пообещали связаться для компенсации полной стоимости покупки.

Ранее Роскачество обнаружило серьезные проблемы с кормами для домашних животных. Исследования показали, — в продукции известных брендов содержатся металлы и антибиотики, пишет «Царьград». В прошлом году под пристальное внимание общественности попали точки сети «Жизньмарт» из-за массовых отравлений.

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Партию рыбы «Люди любят», в которой обнаружены черви, изымут с прилавков «Перекрестка». По данным Х5 Group, сейчас проводится выборочная проверка других товаров этой марки. «„Перекресток“ снимает с полок эту партию (рыбу „Люди любят“ — прим. URA.RU). Сеть проводит выборочную проверку других товаров данного производителя», — сообщили представители компании в беседе с РИА Новости. Червей в красной рыбе ранее обнаружили жительница Москвы. Она сообщила, что пять дней ждала ответа от магазина. По данным сетевиков, это первая жалоба на указанную продукцию. В ближайшее время с клиенткой «Перекрестка» пообещали связаться для компенсации полной стоимости покупки. Ранее Роскачество обнаружило серьезные проблемы с кормами для домашних животных. Исследования показали, — в продукции известных брендов содержатся металлы и антибиотики, пишет «Царьград». В прошлом году под пристальное внимание общественности попали точки сети «Жизньмарт» из-за массовых отравлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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