Когда в Екатеринбурге снесут дом, который мешает расширению улицы Татищева

Власти Екатеринбурга в этом году планируют снести дом на ул. Заводской, 40, который мешает расширению улицы Татищева — дороги, ведущей к месту, куда в будущем планируется перевезти региональное правительство. Об этом рассказал вице-мэр по транспорту и строительству Рустам Галямов, передает корреспондент URA.RU.
«При хороших обстоятельствах к сентябрю дом будет полностью расселен. Мы ставим задачу в этом году его снести», — сказал Галямов на круглом столе с застройщиками. Он отметил, что мэрия изъяла порядка 2/3 объектов из 160, которые расположены на месте предполагаемой улицы.
Улицу Татищева расширяют в несколько этапов до 2027 года. Первый этап — расширение участка от Красноуральской до Викулова, второй — от Викулова до Лоцмановых, третий — до перспективного Срединного кольца. Обновленная дорога будет вести к большому правительственному кварталу на ВИЗе-Правобережном, куда свердловский губернатор Евгений Куйвашев планирует перевезти правительство.
Куйвашев в июне 2022 года дал старт расселению домов, которые необходимо для реконструкции улицы. На эти цели заксобрание выделило городским властям 100 млн рублей. Собственникам будет предоставляться возможность отказаться от объектов добровольно. В противном случае властям придется выселять людей через суд.
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