Когда в Екатеринбурге снесут дом, который мешает расширению улицы Татищева

В Екатеринбурге в 2025-м снесут дом на улице Заводской для расширения Татищева

18 февраля 2025 в 13:58 Размер текста - 17 +

К сентябрю объект хотят расселить Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Екатеринбурга в этом году планируют снести дом на ул. Заводской, 40, который мешает расширению улицы Татищева — дороги, ведущей к месту, куда в будущем планируется перевезти региональное правительство. Об этом рассказал вице-мэр по транспорту и строительству Рустам Галямов, передает корреспондент URA.RU. «При хороших обстоятельствах к сентябрю дом будет полностью расселен. Мы ставим задачу в этом году его снести», — сказал Галямов на круглом столе с застройщиками. Он отметил, что мэрия изъяла порядка 2/3 объектов из 160, которые расположены на месте предполагаемой улицы. Улицу Татищева расширяют в несколько этапов до 2027 года. Первый этап — расширение участка от Красноуральской до Викулова, второй — от Викулова до Лоцмановых, третий — до перспективного Срединного кольца. Обновленная дорога будет вести к большому правительственному кварталу на ВИЗе-Правобережном, куда свердловский губернатор Евгений Куйвашев планирует перевезти правительство. Куйвашев в июне 2022 года дал старт расселению домов, которые необходимо для реконструкции улицы. На эти цели заксобрание выделило городским властям 100 млн рублей. Собственникам будет предоставляться возможность отказаться от объектов добровольно. В противном случае властям придется выселять людей через суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Екатеринбурга в этом году планируют снести дом на ул. Заводской, 40, который мешает расширению улицы Татищева — дороги, ведущей к месту, куда в будущем планируется перевезти региональное правительство. Об этом рассказал вице-мэр по транспорту и строительству Рустам Галямов, передает корреспондент URA.RU. «При хороших обстоятельствах к сентябрю дом будет полностью расселен. Мы ставим задачу в этом году его снести», — сказал Галямов на круглом столе с застройщиками. Он отметил, что мэрия изъяла порядка 2/3 объектов из 160, которые расположены на месте предполагаемой улицы. Улицу Татищева расширяют в несколько этапов до 2027 года. Первый этап — расширение участка от Красноуральской до Викулова, второй — от Викулова до Лоцмановых, третий — до перспективного Срединного кольца. Обновленная дорога будет вести к большому правительственному кварталу на ВИЗе-Правобережном, куда свердловский губернатор Евгений Куйвашев планирует перевезти правительство. Куйвашев в июне 2022 года дал старт расселению домов, которые необходимо для реконструкции улицы. На эти цели заксобрание выделило городским властям 100 млн рублей. Собственникам будет предоставляться возможность отказаться от объектов добровольно. В противном случае властям придется выселять людей через суд.