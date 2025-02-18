Когда в Екатеринбурге снесут дом, который мешает расширению улицы Татищева

В Екатеринбурге в 2025-м снесут дом на улице Заводской для расширения Татищева
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Снос дома, в котором жили Ельцины (продолжение). Екатеринбург, снос дома, экскаватор гусеничный, разрушение дома
К сентябрю объект хотят расселить Фото:

Власти Екатеринбурга в этом году планируют снести дом на ул. Заводской, 40, который мешает расширению улицы Татищева — дороги, ведущей к месту, куда в будущем планируется перевезти региональное правительство. Об этом рассказал вице-мэр по транспорту и строительству Рустам Галямов, передает корреспондент URA.RU.

«При хороших обстоятельствах к сентябрю дом будет полностью расселен. Мы ставим задачу в этом году его снести», — сказал Галямов на круглом столе с застройщиками. Он отметил, что мэрия изъяла порядка 2/3 объектов из 160, которые расположены на месте предполагаемой улицы.

Улицу Татищева расширяют в несколько этапов до 2027 года. Первый этап — расширение участка от Красноуральской до Викулова, второй — от Викулова до Лоцмановых, третий — до перспективного Срединного кольца. Обновленная дорога будет вести к большому правительственному кварталу на ВИЗе-Правобережном, куда свердловский губернатор Евгений Куйвашев планирует перевезти правительство.

Куйвашев в июне 2022 года дал старт расселению домов, которые необходимо для реконструкции улицы. На эти цели заксобрание выделило городским властям 100 млн рублей. Собственникам будет предоставляться возможность отказаться от объектов добровольно. В противном случае властям придется выселять людей через суд.

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Власти Екатеринбурга в этом году планируют снести дом на ул. Заводской, 40, который мешает расширению улицы Татищева — дороги, ведущей к месту, куда в будущем планируется перевезти региональное правительство. Об этом рассказал вице-мэр по транспорту и строительству Рустам Галямов, передает корреспондент URA.RU. «При хороших обстоятельствах к сентябрю дом будет полностью расселен. Мы ставим задачу в этом году его снести», — сказал Галямов на круглом столе с застройщиками. Он отметил, что мэрия изъяла порядка 2/3 объектов из 160, которые расположены на месте предполагаемой улицы. Улицу Татищева расширяют в несколько этапов до 2027 года. Первый этап — расширение участка от Красноуральской до Викулова, второй — от Викулова до Лоцмановых, третий — до перспективного Срединного кольца. Обновленная дорога будет вести к большому правительственному кварталу на ВИЗе-Правобережном, куда свердловский губернатор Евгений Куйвашев планирует перевезти правительство. Куйвашев в июне 2022 года дал старт расселению домов, которые необходимо для реконструкции улицы. На эти цели заксобрание выделило городским властям 100 млн рублей. Собственникам будет предоставляться возможность отказаться от объектов добровольно. В противном случае властям придется выселять людей через суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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