Жительница Челябинска в пуховике бросилась в воду реки Миасс, чтобы вытащить тонущую собаку. Видео сняли очевидцы, гуляющие по улице набережной.
«Челябинка бросилась в реку Миасс, чтобы спасти тонувшую в воде собаку. Видео только что сняли шокированные очевидцы на улице Набережной у дома 9„б“», — сообщает telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».
Очевидцы поделились мнением, что семья гуляла с собакой, которая выбежала на лед и провалилась. Мужчина с ребенком остались ждать на берегу, а женщина вышла на лед и начала ломать его, чтобы помочь тонущему питомцу. В результате она бросилась в воду, не снимая верхней одежды, и вытащила пса.
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