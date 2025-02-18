Челябинка в пуховике спасла тонущую в Миассе собаку. Видео

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Новая набережная реки Миасс. Челябинск, река миасс, набережная реки миасс
Жительница Челябинска бросилась в воду, чтобы спасти собаку (архивное фото) Фото:

Жительница Челябинска в пуховике бросилась в воду реки Миасс, чтобы вытащить тонущую собаку. Видео сняли очевидцы, гуляющие по улице набережной.

«Челябинка бросилась в реку Миасс, чтобы спасти тонувшую в воде собаку. Видео только что сняли шокированные очевидцы на улице Набережной у дома 9„б“», — сообщает telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Очевидцы поделились мнением, что семья гуляла с собакой, которая выбежала на лед и провалилась. Мужчина с ребенком остались ждать на берегу, а женщина вышла на лед и начала ломать его, чтобы помочь тонущему питомцу. В результате она бросилась в воду, не снимая верхней одежды, и вытащила пса.

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Жительница Челябинска в пуховике бросилась в воду реки Миасс, чтобы вытащить тонущую собаку. Видео сняли очевидцы, гуляющие по улице набережной. «Челябинка бросилась в реку Миасс, чтобы спасти тонувшую в воде собаку. Видео только что сняли шокированные очевидцы на улице Набережной у дома 9„б“», — сообщает telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей». Очевидцы поделились мнением, что семья гуляла с собакой, которая выбежала на лед и провалилась. Мужчина с ребенком остались ждать на берегу, а женщина вышла на лед и начала ломать его, чтобы помочь тонущему питомцу. В результате она бросилась в воду, не снимая верхней одежды, и вытащила пса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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