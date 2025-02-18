Челябинка в пуховике спасла тонущую в Миассе собаку. Видео

18 февраля 2025 в 15:24 Размер текста - 17 +

Жительница Челябинска бросилась в воду, чтобы спасти собаку (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Челябинска в пуховике бросилась в воду реки Миасс, чтобы вытащить тонущую собаку. Видео сняли очевидцы, гуляющие по улице набережной. «Челябинка бросилась в реку Миасс, чтобы спасти тонувшую в воде собаку. Видео только что сняли шокированные очевидцы на улице Набережной у дома 9„б“», — сообщает telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей». Очевидцы поделились мнением, что семья гуляла с собакой, которая выбежала на лед и провалилась. Мужчина с ребенком остались ждать на берегу, а женщина вышла на лед и начала ломать его, чтобы помочь тонущему питомцу. В результате она бросилась в воду, не снимая верхней одежды, и вытащила пса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Челябинска в пуховике бросилась в воду реки Миасс, чтобы вытащить тонущую собаку. Видео сняли очевидцы, гуляющие по улице набережной. «Челябинка бросилась в реку Миасс, чтобы спасти тонувшую в воде собаку. Видео только что сняли шокированные очевидцы на улице Набережной у дома 9„б“», — сообщает telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей». Очевидцы поделились мнением, что семья гуляла с собакой, которая выбежала на лед и провалилась. Мужчина с ребенком остались ждать на берегу, а женщина вышла на лед и начала ломать его, чтобы помочь тонущему питомцу. В результате она бросилась в воду, не снимая верхней одежды, и вытащила пса.