Гоша Куценко странным жестом ответил на вопрос о трупе в его машине

Гоша Куценко на вопрос журналистов показал средний палец
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Куценко показал журналистам нецензурный жест на вопрос о трупе в его машине
Куценко показал журналистам нецензурный жест на вопрос о трупе в его машине Фото:

На премьере фильма «Красный шелк» актер Гоша Куценко ответил журналистам на вопрос о мертвой женщине в его машине нецензурным жестом. Инцидент с обнаружением трупа произошел в январе 2025 года. 

«Гоша Куценко красноречиво ответил на вопросы журналистов про его машину, в которой в январе была обнаружена мертвая женщина», — передает Super.ru. Издание приводит кадры с премьеры. 

20 января в машине Гоши Куценко было обнаружено изрезанное тело женщины. Автомобиль актера был припаркован во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте в Москве. Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 30-летний Альберт Абдуллин из Казани, на счету которого несколько судимостей.

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На премьере фильма «Красный шелк» актер Гоша Куценко ответил журналистам на вопрос о мертвой женщине в его машине нецензурным жестом. Инцидент с обнаружением трупа произошел в январе 2025 года.  «Гоша Куценко красноречиво ответил на вопросы журналистов про его машину, в которой в январе была обнаружена мертвая женщина», — передает Super.ru. Издание приводит кадры с премьеры.  20 января в машине Гоши Куценко было обнаружено изрезанное тело женщины. Автомобиль актера был припаркован во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте в Москве. Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 30-летний Альберт Абдуллин из Казани, на счету которого несколько судимостей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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