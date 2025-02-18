Гоша Куценко странным жестом ответил на вопрос о трупе в его машине

На премьере фильма «Красный шелк» актер Гоша Куценко ответил журналистам на вопрос о мертвой женщине в его машине нецензурным жестом. Инцидент с обнаружением трупа произошел в январе 2025 года.
«Гоша Куценко красноречиво ответил на вопросы журналистов про его машину, в которой в январе была обнаружена мертвая женщина», — передает Super.ru. Издание приводит кадры с премьеры.
20 января в машине Гоши Куценко было обнаружено изрезанное тело женщины. Автомобиль актера был припаркован во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте в Москве. Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 30-летний Альберт Абдуллин из Казани, на счету которого несколько судимостей.
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