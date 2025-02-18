Кулеба призвал украинцев не ждать хороших новостей в ближайшее время

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил граждан страны о том, что в ближайшее время не стоит ожидать положительных новостей. Об этом он написал на своей странице в соцсети.
«В ближайшие недели не ищите света в новостях», — говорится в публикации Дмитрия Кулебы. Об этом он заявил перед стартом переговоров между Россией и США в Эр-Рияде.
В Эр-Рияде прошли переговоры между делегациями России и США, продолжавшиеся 4,5 часа. В ходе встречи обсуждались вопросы двусторонних отношений, урегулирование ситуации в Украине и подготовка к предстоящей встрече лидеров обеих стран. По словам вице-премьера Александра Новака, в ответ на данные переговоры, ВСУ осуществили атаку на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума, передает «Царьград». О данном инциденте Новак проинформировал президента РФ Владимира Путина во время совещания.
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