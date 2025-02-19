Авиарейс из Екатеринбурга в Казань отменили из-за плана «Ковер»

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Прибытие борта РМК с гуманитарным грузом в аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, стоянка самолета, самолет, пассажирский рукав, воздушный транспорт, авиасообщение
Ограничения на полеты ввели в нескольких городах Фото:

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» отменила рейс RT646 Екатеринбург — Калуга — Казань из-за введения плана «Ковер» в казанском аэропорту. Первый вылет самолета по обратному рейсу перенесли, рассказали в пресс-службе авиагавани Калуги.

«Рейс Казань — Калуга — Екатеринбург (RT645) задерживается в связи с планом „Ковер“ в аэропорту Казани. Рейс в обратном направлении отменен решением авиакомпании», — следует из поста в telegram-канале аэропорта.

Утром 19 февраля в пяти городах России ввели план «Ковер». Ограничения на полеты коснулись, в том числе, Казани. Пассажиров просят следить за информацией с помощью онлайн-табло.

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Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» отменила рейс RT646 Екатеринбург — Калуга — Казань из-за введения плана «Ковер» в казанском аэропорту. Первый вылет самолета по обратному рейсу перенесли, рассказали в пресс-службе авиагавани Калуги. «Рейс Казань — Калуга — Екатеринбург (RT645) задерживается в связи с планом „Ковер“ в аэропорту Казани. Рейс в обратном направлении отменен решением авиакомпании», — следует из поста в telegram-канале аэропорта. Утром 19 февраля в пяти городах России ввели план «Ковер». Ограничения на полеты коснулись, в том числе, Казани. Пассажиров просят следить за информацией с помощью онлайн-табло.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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