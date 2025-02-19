Авиарейс из Екатеринбурга в Казань отменили из-за плана «Ковер»

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» отменила рейс RT646 Екатеринбург — Калуга — Казань из-за введения плана «Ковер» в казанском аэропорту. Первый вылет самолета по обратному рейсу перенесли, рассказали в пресс-службе авиагавани Калуги.
«Рейс Казань — Калуга — Екатеринбург (RT645) задерживается в связи с планом „Ковер“ в аэропорту Казани. Рейс в обратном направлении отменен решением авиакомпании», — следует из поста в telegram-канале аэропорта.
Утром 19 февраля в пяти городах России ввели план «Ковер». Ограничения на полеты коснулись, в том числе, Казани. Пассажиров просят следить за информацией с помощью онлайн-табло.
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