Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) откажется от европейских и азиатских тормозных систем. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, меморандум о сотрудничестве ради этой цели подписали с другой миасской компанией «ВБК „Восток“».
«Стороны подписали меморандум о сотрудничестве в сфере импортозамещения и глубокой локализации производства компонентов тормозных систем. Ожидаемым эффектом стратегического партнерства является полный отказ от использования в производстве грузовых автомобилей „Урал“ компонентов тормозных систем от европейских и азиатских брендов», — пояснили URA.RU на «Урале».
Срок действия меморандума — два года с возможностью продления. Миасский производитель с 2012 года обеспечил себе статус ведущего поставщика клиновых и антиблокировочных тормозных систем, компонентов для новых мостов. Заместитель гендиректора «ВБК „Восток“» Вячеслав Земсков подчеркнул, что сотрудничество приблизит регион к обеспечению технологического суверенитета страны.
«Для нас это очень важное соглашение. Мы нашли партнера, с которым вместе идем к стопроцентной локализации производства, уходим от зависимости от европейских поставщиков», — заявил URA.RU коммерческий директор автозавода Александр Васильев.
Перед подписанием меморандума стороны обсудили вопросы контрактации на 2025 год. Стратегическое партнерство предполагает больший уровень вовлеченности, совместные идеи и разработки, новые проекты.
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