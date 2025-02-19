«Разговор прошел честно и открыто»: мэр Орлов подвел итог встречи с защитниками Березовой рощи

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, как и обещал, встретился с активистами, которые встали на защиту Березовой рощи от застройки в Академическом районе. По итогам встречи в своем telegram-канале он заявил, что разговор прошел честно и открыто.
«Все вопросы, связанные с развитием города, с его благоустройством — это очень важная тема, которая никого не должна оставлять равнодушным и которая зачастую вызывает достаточно серьезный общественный резонанс. Поэтому не надо стесняться высказывать свое мнение. Мы всегда готовы к диалогу и всегда готовы найти возможность для какого-то компромиссного решения, потому что город в своем развитии останавливаться не должен и жители при этом не должны страдать», — заявил на встрече с активистами Алексей Орлов.
Она продлилась больше часа, присутствовали на ней также его замы, прокурор города Светлана Кузнецова, представители МВД, районной администрации и застройщика. Разговор начали с ответов на вопросы, которые жители Академического задавали по ситуации главе района Николаю Смирнягину. А после обсудили перспектив развития всего района, в том числе вопрос с парковками.
Орлов напомнил, что был вынужден отдать участок, проданный «Атомстройкомплексу» госкорпорацией «Дом.рф» под застройку, по решению суда. «Аукцион состоялся в рамках закона, все процедуры были соблюдены и, более того, я был обязан судом утвердить проект планировки», — подчеркнул он. При этом мэрии в ходе переговоров с застройщиком удалось отстоять 16 га под парк и соцобъекты. Чтобы соблюсти интересы всех жителей района, Орлов предложил провести опрос.
Спустя время у себя в соцсетях он написал, что разговор с активистами прошел предельно открыто и честно. «Детально ответили на все вопросы жителей. Причем обсудили темы, которые касались не только благоустройства зеленого участка, но и перспектив развития всего Академического района: строительство дорог и социальных объектов, модернизация сферы ЖКХ. Все мы — жители нашего большого города — Екатеринбурга. Поэтому планы, связанные с его развитием, — это очень важные темы, которые не оставляют людей равнодушными», — отметил Орлов.
Утром 11 февраля рабочие с бензопилами и техника вышли в Березовую рощу— готовить участок под строительство жилья. Увидев, как рубят деревья, местные жители возмутились и попытались помешать планам застройщика. Приехала полиция, работы приостановили. Однако уже вечером несанкционированный протест возобновился: люди стали валить забор, выкрикивать лозунги.
Для урегулирования конфликта на место приезжал Смирнягин. К полуночи бунтующие разошлись. Утром 12 февраля на территорию приехали специалисты муниципального земельного контроля, чтобы проверить правильность размещения ограждений. Оказалось, что забор вышел за границу участка примерно на 16 метров. После выписанного предостережения застройщик устранил все замечания.
Утром 12-го в Октябрьском райсуде прошло очередное заседание по иску протестующих. Суд наложил на участок обеспечительные меры до окончания разбирательства. Это стабилизировало ситуацию. Следующее заседание намечено на 6 марта.
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