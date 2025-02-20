Московские ревизоры поставили «удовлетворительно» колониям Пермского края

В Пермском крае завершилась проверка ГУФСИН. Инспекторы из Москвы поставили колониям оценку «удовлетворительно».
«В открытой для прессы и гостей части встречи замдиректора ФСИН Александр Розин сообщил, что в целом работа прикамского главка оценена положительно. Оценку „удовлетворительно“ озвучили уже в закрытой части коллегии, там же прошел разбор выявленных нарушений», — пишет Properm со ссылкой на источники.
На публичной части Розин отметил снижение преступлений в пермских колониях, отсутствие побегов и случаев дестабилизации в 2024 году. Также производства, работающие в учреждениях ФСИН, перевыполнили план по изготовлению продукции. При этом, по словам прокурора Пермского края Павла Бухтоярова, в прошлом году увеличилось количество преступлений среди тех, кто отбывает наказания вне стен колоний.
Ранее URA.RU рассказало, что ревизоров заинтересовала скандальная пермская колония №37. Ее руководство попало под уголовные дела о взятках.
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