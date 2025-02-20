Природа Погода Челябинские леса сковали самые сильные морозы с начала года. Фото 21 февраля 2025 в 09:23 Размер текста - 17 + На Зигальге февраль стал самым холодным месяцем зимы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На леса нацпарка «Зигальга» (Челябинская область) опустились самые сильные морозы с начала года. Как рассказали в пресс-службе учреждения, ночью в горах было минус 34 градуса. «На Зигальге трещат Сретенские морозы. Сегодня ночь была самой холодной с начала этого года», — поделились в пресс-службе нацпарка. Год начался аномально: январь стал самым теплым зимой, хотя обычно бывает наоборот. Статус самого холодного месяца захватил февраль. Начало же года может стать самым теплым за всю историю наблюдений. Пока синоптики спрогнозировали холода на севере региона и осадки на юге. Но в марте ожидается потепление. В первую неделю весны не исключены осадки. Ночью столбик термометра опустился до минус 34 градусов пресс-служба нацпарка «Зигальга» Фото: Антициклон принес морозную и ясную погоду пресс-служба нацпарка «Зигальга» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На леса нацпарка «Зигальга» (Челябинская область) опустились самые сильные морозы с начала года. Как рассказали в пресс-службе учреждения, ночью в горах было минус 34 градуса. «На Зигальге трещат Сретенские морозы. Сегодня ночь была самой холодной с начала этого года», — поделились в пресс-службе нацпарка. Год начался аномально: январь стал самым теплым зимой, хотя обычно бывает наоборот. Статус самого холодного месяца захватил февраль. Начало же года может стать самым теплым за всю историю наблюдений. Пока синоптики спрогнозировали холода на севере региона и осадки на юге. Но в марте ожидается потепление. В первую неделю весны не исключены осадки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям