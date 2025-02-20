20 февраля 2025

Челябинские леса сковали самые сильные морозы с начала года. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Хребет Зигальга, поселок Верхний Катав, Челябинская область, урал, зима, лес, природа, национальный парк, зигальга, горы
На Зигальге февраль стал самым холодным месяцем зимы Фото:

На леса нацпарка «Зигальга» (Челябинская область) опустились самые сильные морозы с начала года. Как рассказали в пресс-службе учреждения, ночью в горах было минус 34 градуса.

«На Зигальге трещат Сретенские морозы. Сегодня ночь была самой холодной с начала этого года», — поделились в пресс-службе нацпарка.

Год начался аномально: январь стал самым теплым зимой, хотя обычно бывает наоборот. Статус самого холодного месяца захватил февраль. Начало же года может стать самым теплым за всю историю наблюдений.

Пока синоптики спрогнозировали холода на севере региона и осадки на юге. Но в марте ожидается потепление. В первую неделю весны не исключены осадки.

Ночью столбик термометра опустился до минус 34 градусов
Ночью столбик термометра опустился до минус 34 градусов
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Антициклон принес морозную и ясную погоду
Антициклон принес морозную и ясную погоду
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На леса нацпарка «Зигальга» (Челябинская область) опустились самые сильные морозы с начала года. Как рассказали в пресс-службе учреждения, ночью в горах было минус 34 градуса. «На Зигальге трещат Сретенские морозы. Сегодня ночь была самой холодной с начала этого года», — поделились в пресс-службе нацпарка. Год начался аномально: январь стал самым теплым зимой, хотя обычно бывает наоборот. Статус самого холодного месяца захватил февраль. Начало же года может стать самым теплым за всю историю наблюдений. Пока синоптики спрогнозировали холода на севере региона и осадки на юге. Но в марте ожидается потепление. В первую неделю весны не исключены осадки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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