Тело погибшего свердловского срочника доставят домой спустя три месяца

В Верхнюю Салду (Свердловская область) доставят тело солдата срочной службы Даниила С. Он погиб в конце ноября прошлого года в результате обстрела населенного пункта Марьино (Курская область) дальнобойными ракетами ATACMS, выпущенными ВСУ. Об этом журналисту URA.RU рассказал отец погибшего юноши Алексей.
«Даниила направили из Бурятии в Курскую область для оказания гуманитарной помощи местным жителям. Он погиб 20 ноября 2024 года в результате обстрела ВСУ. Его тело привезут в Верхнюю Салду 22 февраля», — поделился Алексей.
Прощание с бойцом состоится днем 25 февраля в похоронном доме «Помощь». Редакция URA.RU разделяет боль утраты с родными и близкими погибшего, выражая им искренние соболезнования.
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