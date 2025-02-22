Shot: звезда сериала «Дальнобойщики» срочно обратилась к медикам

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Врачи назначили Егоровой дополнительное обследование, пишет Shot
Врачи назначили Егоровой дополнительное обследование, пишет Shot Фото:

Звезда сериала «Дальнобойщики» Наталия Егорова обратилась к врачам. Причиной стали проблемы с сердцем.

«Наталия Егорова срочно обратилась за помощью к врачам из-за проблем с сердцем», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что данные проблемы усугубляют хронические заболевания актрисы.

Специалисты назначили актрисе дополнительное обследование, чтобы выяснить состояние сердечной недостаточности. Егорова известна ролью жены Федора Ивановича в сериале «Дальнобойщики», а также участвовала в проектах «Чайка» и «Сыщики».

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Звезда сериала «Дальнобойщики» Наталия Егорова обратилась к врачам. Причиной стали проблемы с сердцем. «Наталия Егорова срочно обратилась за помощью к врачам из-за проблем с сердцем», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что данные проблемы усугубляют хронические заболевания актрисы. Специалисты назначили актрисе дополнительное обследование, чтобы выяснить состояние сердечной недостаточности. Егорова известна ролью жены Федора Ивановича в сериале «Дальнобойщики», а также участвовала в проектах «Чайка» и «Сыщики».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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