В Перми банки опровергли слухи об огромной комиссии при приеме старых долларов

В Перми банки не берут комиссию при приеме долларов, которые были выпущены до 2013 года. Ранее в СМИ появилась информация, что пункты обмена при покупке старых долларов начали взимать от одной до пяти тысяч рублей за купюру. Но валюту как нового, так и старого образца, принимают по одному курсу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах банков.
«В ВТБ можно приобрести доллары нового образца. Разницы в курсах при продаже и покупке старых и новых купюр нет. Сервис по обмену старых долларов на новые в банке отсутствует», — рассказали в пресс-службе отделения ВТБ в Пермском крае корреспонденту агентства. В банке уточнили, что повышенного спроса на покупку или продажу валюты сейчас нет.
Также информацию о комиссиях при покупке старых долларов опровергли в пресс-службе «Совкомбанка». В кассах банка американскую валюту любого года выпуска покупают по курсу 89,20 рубля, а продают за 92,20 рубля.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми стало проще купить новые доллары. Они появились сразу в нескольких отделениях банков. Дефицит американской валюты нового образца появился в Перми осенью 2024 года. В январе 2025 года ситуация повторилась.
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