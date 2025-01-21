В Перми стало сложнее купить новые доллары

В Перми образовался дефицит долларов нового образца
© Служба новостей «URA.RU»
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Новые купюры встречаются в банках очень редко
Новые купюры встречаются в банках очень редко Фото:

В пермских банках стало сложнее обнаружить доллары нового образца. Речь идет о купюрах, выпущенных после обновления дизайна в 2013 году. Корреспондент URA.RU прошелся по финансовым организациям, чтобы выяснить, где можно приобрести валюту.

«Буквально вчера выдала все новые доллары. Сейчас их нет. Но приносят часто. Люди приезжают из-за границы, им валюта не нужна, и они ее продают», — сообщили в банке ВТБ корреспонденту агентства. Кассир посоветовала пройтись по отделениям банка. Возможно, в одном из них купюры нового образца будут в наличии.

Также новых долларов не оказалось в «Экспобанке», «Совкомбанке» и «Норвикбанке». Кассиры сообщили, что им такие купюры практически не продают. В отделении «Сбербанка» было большое количество долларов, выпущенных до 2013 года.

В Перми ажиотаж вокруг долларов нового образца начался осенью 2024 года. Тогда в банках было сложно найти не только новые купюры, но и старые. Пермский турагент отметила, что за границей принимают все купюры. Но доллары, выпущенные до 2013 года, могут обменять по менее выгодному курсу.

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В пермских банках стало сложнее обнаружить доллары нового образца. Речь идет о купюрах, выпущенных после обновления дизайна в 2013 году. Корреспондент URA.RU прошелся по финансовым организациям, чтобы выяснить, где можно приобрести валюту. «Буквально вчера выдала все новые доллары. Сейчас их нет. Но приносят часто. Люди приезжают из-за границы, им валюта не нужна, и они ее продают», — сообщили в банке ВТБ корреспонденту агентства. Кассир посоветовала пройтись по отделениям банка. Возможно, в одном из них купюры нового образца будут в наличии. Также новых долларов не оказалось в «Экспобанке», «Совкомбанке» и «Норвикбанке». Кассиры сообщили, что им такие купюры практически не продают. В отделении «Сбербанка» было большое количество долларов, выпущенных до 2013 года. В Перми ажиотаж вокруг долларов нового образца начался осенью 2024 года. Тогда в банках было сложно найти не только новые купюры, но и старые. Пермский турагент отметила, что за границей принимают все купюры. Но доллары, выпущенные до 2013 года, могут обменять по менее выгодному курсу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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