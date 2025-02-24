В стане пермских коммунистов обострился конфликт

Руководителя фракции КПРФ Баранову накажут в Москве за «Трудовые резервы»
© Служба новостей «URA.RU»
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Анна Баранова воюет против важного проекта застройки
Анна Баранова воюет против важного проекта застройки Фото:

В крайкоме КПРФ в Пермском крае обострился конфликт между главой реготделения Ксенией Айтаковой и руководителем фракции КПРФ в заксобрании Анной Барановой. Несколько источников URA.RU рассказали, что в ЦК партии пришла жалоба на самоуправство Барановой и противодействие важными для края проектам, в первую очередь, комплексному развитию территории стадиона «Трудовые резервы». Московское руководство дало Айтаковой санкцию на борьбу с Барановой.

«Баранова причастна к протестам против развития территории „Трудовых резервов“. Также она подогревает тему реконструкции давно разрушенного стадиона „Кама“ в микрорайоне Загарье, а это явно не приоритетный объект. Она никого не слушает, Айтакова с ней справиться не может. Сейчас Баранову ждет наказание», — говорят инсайдеры.

КПРФ давно подогревает тему с «Трудовыми резервами». 23 февраля, например, они устроили автопробег, в котором принимали участие машины с флагами инициативной группы, выступающей против развития территории стадиона.

По их данным, на прошлой неделе в Пермь приезжало московское руководство. По некоторым данным, это была депутат госдумы от партии Мария Дробот и «кто-то из аппарата ЦК партии». Они обсудили текущую ситуацию и дали Айтаковой санкцию на противодействие Барановой. «В 2026 году она точно не попадет на проходные места в списке. Может, пойдет по своему округу, но во второй раз она там точно не победит. На этом ее политическая карьера закончится», — говорят инсайдеры.

Ксения Айтакова отказалась от комментариев: «Не верьте слухам, не хочу даже общаться на эту тему». Анна Баранова не ответила на звонок. Источник, близкий к краевым властям, говорит, что Баранова находится в диалоге с руководством и партии, и внутрипола.

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В крайкоме КПРФ в Пермском крае обострился конфликт между главой реготделения Ксенией Айтаковой и руководителем фракции КПРФ в заксобрании Анной Барановой. Несколько источников URA.RU рассказали, что в ЦК партии пришла жалоба на самоуправство Барановой и противодействие важными для края проектам, в первую очередь, комплексному развитию территории стадиона «Трудовые резервы». Московское руководство дало Айтаковой санкцию на борьбу с Барановой. «Баранова причастна к протестам против развития территории „Трудовых резервов“. Также она подогревает тему реконструкции давно разрушенного стадиона „Кама“ в микрорайоне Загарье, а это явно не приоритетный объект. Она никого не слушает, Айтакова с ней справиться не может. Сейчас Баранову ждет наказание», — говорят инсайдеры. КПРФ давно подогревает тему с «Трудовыми резервами». 23 февраля, например, они устроили автопробег, в котором принимали участие машины с флагами инициативной группы, выступающей против развития территории стадиона. По их данным, на прошлой неделе в Пермь приезжало московское руководство. По некоторым данным, это была депутат госдумы от партии Мария Дробот и «кто-то из аппарата ЦК партии». Они обсудили текущую ситуацию и дали Айтаковой санкцию на противодействие Барановой. «В 2026 году она точно не попадет на проходные места в списке. Может, пойдет по своему округу, но во второй раз она там точно не победит. На этом ее политическая карьера закончится», — говорят инсайдеры. Ксения Айтакова отказалась от комментариев: «Не верьте слухам, не хочу даже общаться на эту тему». Анна Баранова не ответила на звонок. Источник, близкий к краевым властям, говорит, что Баранова находится в диалоге с руководством и партии, и внутрипола.
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