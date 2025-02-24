24 февраля 2025

Аналитики выяснили, какой товар пермяки чаще остальных покупали за границей

В Перми гитара стала самым популярным купленным за рубежом товаром в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
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В каждом регионе РФ сформировались свои уникальные потребительские тренды
В каждом регионе РФ сформировались свои уникальные потребительские тренды Фото:

В прошлом году жители Перми приобретали гитары за границей чаще других товаров. Об этом URA.RU рассказали аналитики CDEK.Shopping.

«В Перми, очевидно, живет много гитаристов. На главный город Прикамья пришлись 15,3% от всех заказов по стране из этой категории в 2024 году», — указано в отчете, который имеется в распоряжении агентства.

При этом в Нижнем Новгороде, судя по всему, горожане предпочитают играть на клавишных. Здесь категория этих инструментов составили 10,8% от всех зарубежных покупок.

На юге РФ самыми востребованными оказались товары для дома, для детей и для спорта. В Ростове-на-Дону чаще интересовались зарубежной бытовой техникой, в Краснодаре — товарами для йоги и детской одеждой. У жителей Уфы излюбленной стала категория «Мотоциклы и мототовары». А товары для взрослых пользуется наибольшей популярностью среди жителей Омска.

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В прошлом году жители Перми приобретали гитары за границей чаще других товаров. Об этом URA.RU рассказали аналитики CDEK.Shopping. «В Перми, очевидно, живет много гитаристов. На главный город Прикамья пришлись 15,3% от всех заказов по стране из этой категории в 2024 году», — указано в отчете, который имеется в распоряжении агентства. При этом в Нижнем Новгороде, судя по всему, горожане предпочитают играть на клавишных. Здесь категория этих инструментов составили 10,8% от всех зарубежных покупок. На юге РФ самыми востребованными оказались товары для дома, для детей и для спорта. В Ростове-на-Дону чаще интересовались зарубежной бытовой техникой, в Краснодаре — товарами для йоги и детской одеждой. У жителей Уфы излюбленной стала категория «Мотоциклы и мототовары». А товары для взрослых пользуется наибольшей популярностью среди жителей Омска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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