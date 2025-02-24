Возбуждено дело после смерти студента в Екатеринбурге

Трагедия произошла на Сортировке 21 февраля (архивное фото)
Силовики возбудили уголовное дело после смерти 16-летнего студента, тело которого нашли 21 февраля в доме на Сортировке в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал источник.
«Возбуждено уголовном дело по статье о доведении до самоубийства», — сказал собеседник. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу свердловского СК. Ответ ожидается.
О ЧП стало известно 22 февраля. На месте трагедии обнаружили записку странного содержания.
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