24 февраля 2025

Возбуждено дело после смерти студента в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Трагедия произошла на Сортировке 21 февраля (архивное фото) Фото:

Силовики возбудили уголовное дело после смерти 16-летнего студента, тело которого нашли 21 февраля в доме на Сортировке в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Возбуждено уголовном дело по статье о доведении до самоубийства», — сказал собеседник. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу свердловского СК. Ответ ожидается.

О ЧП стало известно 22 февраля. На месте трагедии обнаружили записку странного содержания.

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Силовики возбудили уголовное дело после смерти 16-летнего студента, тело которого нашли 21 февраля в доме на Сортировке в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказал источник. «Возбуждено уголовном дело по статье о доведении до самоубийства», — сказал собеседник. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу свердловского СК. Ответ ожидается. О ЧП стало известно 22 февраля. На месте трагедии обнаружили записку странного содержания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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