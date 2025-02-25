Познер отреагировал на введенные против него санкции

Введенные Канадой санкции против телеведущего Познера вызвали у него недоумение
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Власти Канады расширили список лиц, попадающих под санкции
Власти Канады расширили список лиц, попадающих под санкции Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Российский телеведущий Владимир Познер заявил, что введенные против него санкции со стороны Канады вызвали у него лишь недоумение. Он отметил, что не знает причины  ограничений.

«Буквально 10 секунд назад позвонили. Был абсолютно не в курсе. Ничего не думаю по этому поводу кроме недоумения, ничего не могу сказать. [Почему ввели санкции], не знаю. Может быть, они, конечно, объясняют это, не знаю», — передает слова телеведущего издание News.ru.

Ранее власти Канады расширили список лиц, которые попадают под санкции. В него были добавлены Владимир Познер и Анна Цивилева.

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Российский телеведущий Владимир Познер заявил, что введенные против него санкции со стороны Канады вызвали у него лишь недоумение. Он отметил, что не знает причины  ограничений. «Буквально 10 секунд назад позвонили. Был абсолютно не в курсе. Ничего не думаю по этому поводу кроме недоумения, ничего не могу сказать. [Почему ввели санкции], не знаю. Может быть, они, конечно, объясняют это, не знаю», — передает слова телеведущего издание News.ru. Ранее власти Канады расширили список лиц, которые попадают под санкции. В него были добавлены Владимир Познер и Анна Цивилева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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