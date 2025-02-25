Познер отреагировал на введенные против него санкции

Российский телеведущий Владимир Познер заявил, что введенные против него санкции со стороны Канады вызвали у него лишь недоумение. Он отметил, что не знает причины ограничений.
«Буквально 10 секунд назад позвонили. Был абсолютно не в курсе. Ничего не думаю по этому поводу кроме недоумения, ничего не могу сказать. [Почему ввели санкции], не знаю. Может быть, они, конечно, объясняют это, не знаю», — передает слова телеведущего издание News.ru.
Ранее власти Канады расширили список лиц, которые попадают под санкции. В него были добавлены Владимир Познер и Анна Цивилева.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.