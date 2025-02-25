Силовики блокировали перевозку синтетических наркотиков из Московской области в Пермский край

Полиция Удмуртии пресекла перевозку почти 4 кг синтетических наркотиков из Подмосковья в республику и Пермский край. Силовики задержали наркокурьера на федеральной трассе в Малопургинском районе Удмуртии. Об этом сообщается на сайте МВД по Удмуртской Республике.
«У полицейских была информация, что 35-летний житель Удмуртии планировал продать крупную партию синтетических наркотиков. Во время проверки машины марки Chery, которую он арендовал, под обшивкой задних сидений и на полке на ними обнаружены свертки с N-метилэфедроном весом почти 4 кг. Это подтвердила экспертиза», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Выяснилось, что задержанный был межрегиональным курьером одного из онлайн-наркомаркетов, а запрещенное вещество он вез из Московской области в Удмуртскую Республику и Пермский край для дальнейшего распространения через тайники-закладки. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. До избрания меры пресечения фигурант водворен в изолятор временного содержания.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что на территории Пермского края при ликвидации нелегальной нарколаборатории изъято 35 килограммов мефедрона и порядка 160 килограммов рекурсоров. Задержан житель Удмуртии, подозреваемый в организации незаконного производства.
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