В Германии раскрыли, какие компании хотят вернуться в Россию

Нимайер: многие компании Германии готовы вернуться на рынок РФ
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Автопроизводители из Германии готовы вернуться на рынок РФ
Автопроизводители из Германии готовы вернуться на рынок РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер выразил мнение, что немецкие инженерные фирмы и автопроизводители активно заинтересованы в возобновлении своей деятельности в России. Единственное условие, по его словам, — отмена санкций.

«Полагаю, вернуться [в Россию] были бы готовы многие инженерные компании. И в немецких СМИ уже обсуждают, что многие компании хотят вернуться для ведения дел», — рассказал политик в разговоре с РИА Новости. Нимайер также подчеркнул, что особый интерес к возвращению проявляют не только автопроизводители, но и немецкие компании из сектора розничной торговли.

Интерес западных компаний к возобновлению своей деятельности в России наблюдается на фоне недавних политических переговоров между лидерами России и США. Компании из различных сфер, включая авиацию, розничную торговлю и ресторанный бизнес, рассматривают возможность возвращения на российский рынок.

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Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер выразил мнение, что немецкие инженерные фирмы и автопроизводители активно заинтересованы в возобновлении своей деятельности в России. Единственное условие, по его словам, — отмена санкций. «Полагаю, вернуться [в Россию] были бы готовы многие инженерные компании. И в немецких СМИ уже обсуждают, что многие компании хотят вернуться для ведения дел», — рассказал политик в разговоре с РИА Новости. Нимайер также подчеркнул, что особый интерес к возвращению проявляют не только автопроизводители, но и немецкие компании из сектора розничной торговли. Интерес западных компаний к возобновлению своей деятельности в России наблюдается на фоне недавних политических переговоров между лидерами России и США. Компании из различных сфер, включая авиацию, розничную торговлю и ресторанный бизнес, рассматривают возможность возвращения на российский рынок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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