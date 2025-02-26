В Германии раскрыли, какие компании хотят вернуться в Россию

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер выразил мнение, что немецкие инженерные фирмы и автопроизводители активно заинтересованы в возобновлении своей деятельности в России. Единственное условие, по его словам, — отмена санкций.
«Полагаю, вернуться [в Россию] были бы готовы многие инженерные компании. И в немецких СМИ уже обсуждают, что многие компании хотят вернуться для ведения дел», — рассказал политик в разговоре с РИА Новости. Нимайер также подчеркнул, что особый интерес к возвращению проявляют не только автопроизводители, но и немецкие компании из сектора розничной торговли.
Интерес западных компаний к возобновлению своей деятельности в России наблюдается на фоне недавних политических переговоров между лидерами России и США. Компании из различных сфер, включая авиацию, розничную торговлю и ресторанный бизнес, рассматривают возможность возвращения на российский рынок.
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