Зарплаты челябинских операторов станков с ЧПУ достигли 110 тысяч рублей

В Челябинской области зарплаты операторов станков с ЧПУ выросли за год на 16% до уровня в 110 тысяч рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», самая высокая динамика доходов наблюдалась у мастеров по ремонту оборудования.
«Наибольшее увеличение отмечалось у мастеров по ремонту оборудования, техники. Их доходы выросли на 35% до 67,5 тысячи рублей. При этом медианные зарплаты операторов станков с ЧПУ составили 110 тысяч», — рассказали URA.RU в офисе «Зарплаты.ру».
В целом по региону доходы выросли на 13%. У электромонтажников зарплаты прибавили 23% до 69,4 тысячи рублей, у механиков они увеличились на 19% до 70 тысяч рублей, у инженеров-энергетиков — на 17% до 70 тысяч рублей, инженеры по качеству стали получать на 15% больше — 57,2 тысячи рублей.
На производстве зафиксировали стабилизацию. С начала года количество вакансий выросло лишь на 2% по сравнению с декабрем 2024 года. В то же время число откликов увеличилось на 59%. Зарплатные предложения для работников производства остались наиболее привлекательными. Аналитики сделали вывод о том, что динамика доходов снизится.
За год сократился дефицит низкоквалифицированного персонала. Хотя спрос на узких специалистов остался высоким.
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