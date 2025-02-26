Волатильность рубля достигла максимума за год

Вмененная волатильность рубля, которая показывает потенциальную амплитуду колебания курса валюты, достигла максимума в 2025 году. К февралю она составляет 21,9% из расчета на пару доллар к рублю.
«Волатильность рубля к доллару начала расти с середины января 2025 года. На 20 января она составляла 21,94%. В этот день курс доллара был 102,4 руб. Затем волатильность российской валюты немного снизилась — до 19–20%, но уже в феврале снова стала расти вместе с укреплением рубля», — передает статистику биржевого терминала Bloomberg издание РБК.
По словам экспертов, волатильность рубля на данный момент — 20% на протяжении всего февраля. Ранее ее значение составляло не более 19%. Динамика этого показателя сейчас находится на уровне, вдвое превышающем исторические нормы. Такое изменение курса валюты происходит на фоне новостей о возможном прекращении конфликта на Украине.
Ранее курс доллара на рынке упал ниже 86 рублей. Такого не происходило с сентября 2024 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.