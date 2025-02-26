Волатильность рубля достигла максимума за год

Волатильность рубля в 2025 году достигла 21,9%
© Служба новостей «URA.RU»
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Курс доллара на рынке упал ниже 86 рублей
Курс доллара на рынке упал ниже 86 рублей Фото:

Вмененная волатильность рубля, которая показывает потенциальную амплитуду колебания курса валюты, достигла максимума в 2025 году. К февралю она составляет 21,9% из расчета на пару доллар к рублю.

«Волатильность рубля к доллару начала расти с середины января 2025 года. На 20 января она составляла 21,94%. В этот день курс доллара был 102,4 руб. Затем волатильность российской валюты немного снизилась — до 19–20%, но уже в феврале снова стала расти вместе с укреплением рубля», — передает статистику биржевого терминала Bloomberg издание РБК.

По словам экспертов, волатильность рубля на данный момент — 20% на протяжении всего февраля. Ранее ее значение составляло не более 19%. Динамика этого показателя сейчас находится на уровне, вдвое превышающем исторические нормы. Такое изменение курса валюты происходит на фоне новостей о возможном прекращении конфликта на Украине.

Ранее курс доллара на рынке упал ниже 86 рублей. Такого не происходило с сентября 2024 года.

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Вмененная волатильность рубля, которая показывает потенциальную амплитуду колебания курса валюты, достигла максимума в 2025 году. К февралю она составляет 21,9% из расчета на пару доллар к рублю. «Волатильность рубля к доллару начала расти с середины января 2025 года. На 20 января она составляла 21,94%. В этот день курс доллара был 102,4 руб. Затем волатильность российской валюты немного снизилась — до 19–20%, но уже в феврале снова стала расти вместе с укреплением рубля», — передает статистику биржевого терминала Bloomberg издание РБК. По словам экспертов, волатильность рубля на данный момент — 20% на протяжении всего февраля. Ранее ее значение составляло не более 19%. Динамика этого показателя сейчас находится на уровне, вдвое превышающем исторические нормы. Такое изменение курса валюты происходит на фоне новостей о возможном прекращении конфликта на Украине. Ранее курс доллара на рынке упал ниже 86 рублей. Такого не происходило с сентября 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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