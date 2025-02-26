В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области показали кадры с мужчиной, обвиняемым в убийстве тестя и покушении на жизнь тещи. На кадрах он признался в содеянном.
«Убил тестя и тещу. Двоих убил. Топором», — говорит задержанный на видео.
В ведомстве отметили, что первыми на место происшествия прибыли местный участковый и сотрудник по делам несовершеннолетних. После приехали сотрудники угрозыска, ГАИ и начальник районного отдела МВД.
В пресс-службе СУ СКР по региону сообщили, что мужчина напал на пенсионеров после ссоры с сожительницей. Он нанес ее родителям множественные удары топором в область головы. Тесть скончался от ран, женщина выжила и была госпитализирована.
«В настоящее время следователь направил в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначен комплекс судебных экспертиз. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — добавили в ведомстве.
По данным URA.RU, мужчина убивал пенсионеров на глазах у малолетних детей. После он убежал в лес, где избавился от топора. По возвращении он попытался покончить с собой, но был задержан местными жителями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!