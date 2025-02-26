В полиции показали челябинца, зарубившего тестя и ранившего тещу. Фото, видео

Челябинец, зарубивший тестя на глазах у детей, признался в содеянном
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина признался в убийстве
Мужчина признался в убийстве Фото:

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области показали кадры с мужчиной, обвиняемым в убийстве тестя и покушении на жизнь тещи. На кадрах он признался в содеянном.

«Убил тестя и тещу. Двоих убил. Топором», — говорит задержанный на видео.

В ведомстве отметили, что первыми на место происшествия прибыли местный участковый и сотрудник по делам несовершеннолетних. После приехали сотрудники угрозыска, ГАИ и начальник районного отдела МВД.

В пресс-службе СУ СКР по региону сообщили, что мужчина напал на пенсионеров после ссоры с сожительницей. Он нанес ее родителям множественные удары топором в область головы. Тесть скончался от ран, женщина выжила и была госпитализирована. 

«В настоящее время следователь направил в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначен комплекс судебных экспертиз. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — добавили в ведомстве.

По данным URA.RU, мужчина убивал пенсионеров на глазах у малолетних детей. После он убежал в лес, где избавился от топора. По возвращении он попытался покончить с собой, но был задержан местными жителями.

Мужчина выбросил орудие убийства в лес
Мужчина выбросил орудие убийства в лес
Фото:

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В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области показали кадры с мужчиной, обвиняемым в убийстве тестя и покушении на жизнь тещи. На кадрах он признался в содеянном. «Убил тестя и тещу. Двоих убил. Топором», — говорит задержанный на видео. В ведомстве отметили, что первыми на место происшествия прибыли местный участковый и сотрудник по делам несовершеннолетних. После приехали сотрудники угрозыска, ГАИ и начальник районного отдела МВД. В пресс-службе СУ СКР по региону сообщили, что мужчина напал на пенсионеров после ссоры с сожительницей. Он нанес ее родителям множественные удары топором в область головы. Тесть скончался от ран, женщина выжила и была госпитализирована.  «В настоящее время следователь направил в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначен комплекс судебных экспертиз. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — добавили в ведомстве. По данным URA.RU, мужчина убивал пенсионеров на глазах у малолетних детей. После он убежал в лес, где избавился от топора. По возвращении он попытался покончить с собой, но был задержан местными жителями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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