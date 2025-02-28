В Челябинске самой высокооплачиваемой рабочей специальностью зимы оказался токарь. Таким специалистам работодатели готовы платить 155 419 рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«Самой высокооплачиваемой специальностью оказался токарь — работодатели готовы платить таким сотрудникам в среднем 155 419 рублей в месяц при фиксированном графике. По сравнению с аналогичным периодом 2023/2024 года, уровень оплаты труда в этой профессии вырос на 14%», — сообщали в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе, токари специализируются на изготовлении деталей и изделий из различных материалов с помощью токарных станков. В их обязанности входит работа с чертежами, настройка оборудования, контроль качества изделий. Востребованность этих специалистов обусловлена важностью токарных работ в промышленности и машиностроении, а также дефицитом квалифицированных кадров на рынке. На втором месте оказались шлифовщики — их зарплата выросла на 15% за год.
В среднем этой зимой специалисты получали 119 440 рублей в месяц. Шлифовщики занимаются обработкой поверхностей различных деталей и изделий с помощью шлифовальных станков и инструментов. На третьем месте по заработку — слесари с зарплатными предложениями в 106 998 рублей в месяц. У данных специалистов зарплата за год увеличилась на 22%. Слесари выполняют широкий спектр работ по ремонту, сборке и обслуживанию различных механизмов и оборудования.
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