После скандала с Тимуром Ивановым в Минобороны назначен новый руководитель

Игорь Маковский, ранее сменивший главу Военно-строительной компании (ВСК) Андрея Белкова (его деятельность курировал экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов), теперь назначен руководителем департамента строительства Министерства обороны России. Об этом сообщают журналисты.
«Департамент строительства Минобороны возглавил назначенный два месяца назад глава ВСК Игорь Маковский,» — пишет РБК. Маковский занимал должность главы ВСК с декабря 2024 года. До него с 2017 года руководила департаментом Марина Балакирева.
С департаментом строительства в МО РФ связано несколько уголовных дел. В частности, бывший замминистра обороны Тимур Иванов был задержан за взятку более одного миллиарда рублей и растрату свыше 205 миллионов рублей. Сейчас он находится под следствием.
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