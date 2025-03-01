После скандала с Тимуром Ивановым в Минобороны назначен новый руководитель

РБК: глава ВСК Маковский назначен главой строительного департамента МО РФ
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Маковский получил должность в департаменте строительства МО РФ
Маковский получил должность в департаменте строительства МО РФ Фото:

Игорь Маковский, ранее сменивший главу Военно-строительной компании (ВСК) Андрея Белкова (его деятельность курировал экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов), теперь назначен руководителем департамента строительства Министерства обороны России. Об этом сообщают журналисты.

«Департамент строительства Минобороны возглавил назначенный два месяца назад глава ВСК Игорь Маковский,» — пишет РБК. Маковский занимал должность главы ВСК с декабря 2024 года. До него с 2017 года руководила департаментом Марина Балакирева.

С департаментом строительства в МО РФ связано несколько уголовных дел. В частности, бывший замминистра обороны Тимур Иванов был задержан за взятку более одного миллиарда рублей и растрату свыше 205 миллионов рублей. Сейчас он находится под следствием.

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Игорь Маковский, ранее сменивший главу Военно-строительной компании (ВСК) Андрея Белкова (его деятельность курировал экс-замминистра обороны РФ Тимур Иванов), теперь назначен руководителем департамента строительства Министерства обороны России. Об этом сообщают журналисты. «Департамент строительства Минобороны возглавил назначенный два месяца назад глава ВСК Игорь Маковский,» — пишет РБК. Маковский занимал должность главы ВСК с декабря 2024 года. До него с 2017 года руководила департаментом Марина Балакирева. С департаментом строительства в МО РФ связано несколько уголовных дел. В частности, бывший замминистра обороны Тимур Иванов был задержан за взятку более одного миллиарда рублей и растрату свыше 205 миллионов рублей. Сейчас он находится под следствием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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