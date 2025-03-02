Военный эксперт Живов: резервы ВСУ истощатся к лету

Резервы ВСУ могут оказаться исчерпанными к лету текущего года, если проблемы с комплектованием новых бригад сохранятся. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Живов, подчеркнув, что уже сейчас заметны серьезные трудности в этом вопросе.
«Есть дефицит в формировании новых бригад, которые проходят обучение в Европе. И дефицит существенный — до половины комплекта новых бригад. Значит, при сохранении текущих тенденций к лету начнутся серьезные кадровые проблемы», — отметил Живов в беседе с «Лентой.ру». По его словам, это может значительно ослабить боевой потенциал украинской армии.
Ранее ВСУ перестали пересылать резервы под Курск. Одной из причин прекращения переброски живой силы противника стала эффективная работа российских операторов FPV-дронов. Потери ВСУ в Курской области превысили 61 тысячу человек, передает 360.ru.
В офисе украинского лидера Владимира Зеленского оценили мобилизационный резерв украинцев от 18 до 24 лет. «Вакантные должности» в ВСУ могут заполнить 800 тысяч человек, передает RT.
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