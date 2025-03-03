В центре Екатеринбурга закроется старейший итальянский ресторан. Фото

Ресторан Maccheroni в Екатеринбурге закроется на ремонт
© Служба новостей «URA.RU»
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Яркую лодку уберут совсем, а первый этаж ждет перестановка
Яркую лодку уберут совсем, а первый этаж ждет перестановка Фото:

Maccheroni, один из самых старейших ресторанов Екатеринбурга, закрывается на масштабный ремонт. Несмотря на это, заведение будет недоступным меньше чем на две недели, рассказали URA.RU представители гастроточки.

Преображение ресторана продлится с 11 по 22 марта, его закроют полностью, но ремонт пройдет только в зале на первом этаже, где висит лодка — ее заменят на более эстетичную. Также будет небольшая перестановка, а интерьер станет более светлым и современным. Пока же гостям дарят двойные бонусы, но воспользоваться ими можно будет после обновления.

В прошлом году в ресторане открыли тайный зал, который долгое время находился под ногами гостей. Пространство назвали Studio, оно предназначено для свадеб, корпоративов и деловых встреч.

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Maccheroni, один из самых старейших ресторанов Екатеринбурга, закрывается на масштабный ремонт. Несмотря на это, заведение будет недоступным меньше чем на две недели, рассказали URA.RU представители гастроточки. Преображение ресторана продлится с 11 по 22 марта, его закроют полностью, но ремонт пройдет только в зале на первом этаже, где висит лодка — ее заменят на более эстетичную. Также будет небольшая перестановка, а интерьер станет более светлым и современным. Пока же гостям дарят двойные бонусы, но воспользоваться ими можно будет после обновления. В прошлом году в ресторане открыли тайный зал, который долгое время находился под ногами гостей. Пространство назвали Studio, оно предназначено для свадеб, корпоративов и деловых встреч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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