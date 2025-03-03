Maccheroni, один из самых старейших ресторанов Екатеринбурга, закрывается на масштабный ремонт. Несмотря на это, заведение будет недоступным меньше чем на две недели, рассказали URA.RU представители гастроточки.
Преображение ресторана продлится с 11 по 22 марта, его закроют полностью, но ремонт пройдет только в зале на первом этаже, где висит лодка — ее заменят на более эстетичную. Также будет небольшая перестановка, а интерьер станет более светлым и современным. Пока же гостям дарят двойные бонусы, но воспользоваться ими можно будет после обновления.
В прошлом году в ресторане открыли тайный зал, который долгое время находился под ногами гостей. Пространство назвали Studio, оно предназначено для свадеб, корпоративов и деловых встреч.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!