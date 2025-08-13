Все регионы
Московская обл.
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Курганская обл.
Тюменская обл.
Югра
Ямал
Пермский край
ДНР
ЛНР
Запорожская обл.
Херсонская обл.
искать
00:16
«Настоящий конвейер обмана»: Депутат Тюменской области требует запретить «Битву экстрасенсов»
00:10
Пермский край продал Вьетнаму тысячи кубометров леса
00:01
Трамп может предложить Путину сотрудничество в добыче ресурсов
1
«Никто не понимает, что происходит»: до встречи Путина и Трампа осталось два дня
00:01
Ватикан раскрыл, на что надеется после встречи Трампа и Путина
13 августа 2025
23:47
В России запретили пять скандальных песен «Ленинграда»
1
23:42
Водитель снес двух пенсионеров на мотоцикле в Свердловской области. Фото
Пригрозил России и оценил возможность повторной встречи с Путиным: главные заявления Трампа
23:42
США на время сняли часть санкций с РФ перед переговорами с Путиным
23:41
Глава МИД Британии попался на штраф за незаконную рыбалку с Вэнсом
1
23:34
Главный голос бокса в России, впервые прогремевший на Олимпиаде в Москве: чем запомнился умерший Борис Скрипко
Рассылка электронных повесток и законопроекты по защите бойцов: главное об СВО на 13 августа
23:20
США временно сняли часть санкций против РФ перед встречей с Путиным
23:00
Ежи и лисы в лесах Златоуста могут заразить доверчивых туристов
22:59
В Пермском крае назвали сферы с самым острым дефицитом кадров
«Telegram и WhatsApp* саботировали правила»: эксперты объяснили причины принятых Роскомнадзором мер
22:56
Мишустин внес на карту под Челябинском новую станцию по доставке газа
22:56
Царское имя стало самым популярным у курганцев
22:45
Ушел из жизни голос бокса в России Борис Скрипко
Как изменится расчет среднего заработка с 1 сентября 2025 года: инструкция
22:41
Названы главные преимущества российского танка «титан Апокалипсиcа»
22:40
Плавающие машины и сильные потопы: Петербург вновь накрыло непогодой. Видео
22:37
Минобороны уничтожило семь БПЛА над Белгородской областью
В России создали мощнейшее оружие, уничтожающее БПЛА за долю секунды: что известно о лучемете «Посох»
22:34
Стало известно возможное место встречи Путина, Зеленского и Трампа
1
22:30
Честный маршрут губернатора ЯНАО: о чем говорил Артюхов в первом крупном населенном пункте
1
22:20
«Росатом»: украинские военные ежедневно обстреливают территорию ЗАЭС
Они уничтожали террористов за секунды и выполняли невыполнимое: чем известен элитный спецназ «Альфа»
22:19
Мэрия Перми запросила исполнительный лист для взыскания 14 млн рублей с евангелистов
22:09
Лайме Вайкуле предложили шить форму для бойцов СВО в тюрьме
22:05
Трамп хочет, чтобы после Аляски встретились Путин и Зеленский
1
Путин показал, чем закроют «дыру» в бюджете
22:05
В Тюмени мужчины руководствуются приметами и нумерологией при покупке жилья. Фото
1
21:59
The Atlantic: Трамп добивался встречи с Путиным несколько месяцев
21:53
Зеленский заявил о контакте с Трампом после переговоров на Аляске
ВСУ массово отказываются умирать за «режим Зеленского»: карта СВО за 13 августа
21:43
Алаудинов обратился к россиянам перед встречей Путина и Трампа
1
21:43
Уиткофф поддержал контроль России над освобожденными территориями
21:42
Тюменские власти готовятся к атаке политических дипфейков на выборах
Как выглядит и где находится Анкоридж, в котором пройдут переговоры Путина и Трампа. Фоторепортаж
21:36
Глава ЯНАО считает, что в главное в губернаторстве — большое сердце. Видео
2
21:35
Трамп заявил, что второй встречи с Путиным может и не быть
21:31
Старт «Честного маршрута» и новое коррупционное дело связанное с задержанием Токарчука: события дня в ЯНАО
В России перекроют крупный канал сбыта контрафакта
21:27
Трамп вновь пригрозил России, если 15 августа не будет перемирия
3
21:25
Ямальского губернатора попросили пересесть на мотоцикл. Фото
21:23
Трамп допускает переговоры с Путиным и Зеленским после саммита на Аляске
В Санкт-Петербурге простились с народным артистом с Иваном Краско. Фоторепортаж
21:20
Этно-фестиваль и концерты классической музыки: как в Тюмени отметить День области. Афиша
21:18
Бывшая жена Паши Техника опубликовала макет памятника рэперу
4
21:16
«Киев способен на самоподрыв»: Мирошник раскрыл, как Украина будет пытаться сорвать встречу Путина и Трампа
Марш в строю и автоматы наизготовку: в Армении проходят совместные с США военные учения
21:16
Как солить и мариновать белые грибы: рецепты и советы диетолога
21:15
В ХМАО пропала девочка-подросток. Фото
21:11
Магазины завалены арбузами в Екатеринбурге: где купить дешевле. Фото
Гроза шпионов и настоящий Альфа: скончался легендарный полковник КГБ Зайцев
21:04
В Тюменской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину
21:01
В Дегтярске жильцы развалившегося на глазах дома ждут переселения 10 лет. Фото
21:00
Глава ЯНАО Артюхов наградил священника за миссии в зоне СВО. Видео
Простой монах или великий покровитель Тибета: кто такой Далай-лама, рассоривший Китай и Чехию
21:00
Новый «миротворец» в мэрии, поляна смерти и китайский автоцентр: главное в Кургане за 13 августа
20:56
Сколько стоит арендное жилье возле ведущих вузов Челябинска
1
20:54
ЕС и США договорились о координации по Украине
1
Обломки, опасность и закрытое небо: карта атак БПЛА за 13 августа
20:48
Кунгур в Пермском крае погрузится в мир косплея. Афиша
20:45
Челябинцев в выходные ждут банная вечеринка, рок-фестиваль и тур в Венецию. Афиша
20:44
В ЯНАО не будут расширять список товаров, доступных по сертификату школьника
Оборванные провода и выбитые окна: обстановка в Славянске-на-Кубани после удара БПЛА
20:41
Не забудь загадать желание: что нужно знать про звездопад Персеиды
1
20:40
В Госдуме назвали пособниками преступников владельцев Telegram и WhatsApp*
3
20:35
Общественник Шлыков назвал Telegram рассадником преступности
Уникальное и неуязвимое: характеристики российского «Буревестника», способного изменить расстановку сил в мире
20:30
Жителей Нижневартовска зовут водить хороводы и расписывать дерево хантыйским орнаментом
20:30
Топ мест для пикника в выходные: куда выбраться недалеко от Перми
20:25
CBS: США стали искать место для встречи Путина, Зеленского и Трампа
20:25
Медработник из больницы Сургута, где покончили с собой две медсестры, пожаловалась Путину на травлю. Видео
1
20:22
Комитет Госдумы по ИТ поддержал меры РКН в отношении WhatsApp* и Telegram
20:20
Жители ХМАО увидят зрелищные парусные гонки и поедят бесплатную уху
20:19
Губернатор ЯНАО Артюхов не видит проблем в оттоке молодых специалистов
1
20:17
В Тюмень привезли личные вещи и документы Александра Пушкина. Фото
20:15
В Крыму появится лагерь для детей из ЯНАО
20:15
«Это нечто, я такого еще не видел»: экс-чемпион UFC Петр Ян — о новом квартале в Екатеринбурге. Видео
20:13
На Ямале не будут реконструировать перспективную трассу в Югру
20:10
В Ханты-Мансийске устроят уличный фестиваль с граффити и автозвуком
20:10
В Сургуте пройдет концерт с популярной виртуальной певицей Хацунэ Мику
20:08
Мерц назвал условие, после которого Украина пойдет на переговоры по территориям
2
20:08
Считается ли ребенком 21-летний студент и имеет ли он право на соцвыплаты в 2025 году
1
20:08
Обращение надымской девочки к губернатору ЯНАО решило многолетнюю проблему танцоров
20:05
Главные тезисы пресс-конференции губернатора Тюменской области
20:01
Губернатор ЯНАО Артюхов ответил на вопрос юного надымчанина о строительстве железной дороги
20:01
США ищут площадку для встречи Трампа, Путина и Зеленского на следующей неделе
19:59
Бывший главный режиссер Коми-Пермяцкого театра нашла работу в Твери
19:57
Экс-мэру из ХМАО поступили угрозы убийством
19:55
Макрон раскрыл главную цель Трампа на встрече с Путиным
2
19:53
Telegram ответил на решение РКН о частичном ограничении звонков в мессенджере
19:50
В ЯНАО начнут дарить подарочные коробки «мамам Ямала»
19:50
Россиян успокоили после частичных ограничений звонков в Telegram и WhatsApp*
19:49
Мерц: Украина готова обсудить территориальный вопрос
1
19:46
Самбистка из Екатеринбурга завоевала золото на Всемирных играх в Китае
19:45
Полицейские в Челябинске проводят облавы на байкеров. Видео
19:40
Айти-эксперт раскрыл, почему меры РКН коснулись именно голосовой связи в мессенджерах
1
19:40
Тюменские общественники направили проект программы переселения инвалидов на рассмотрение властям
19:35
Наплыв мошенников вынудил Роскомнадзор ввести защиту для россиян в мессенджерах
19:29
Когда и как правильно собирать свеклу: советы садовода
2
19:24
Губернатор Ямала рассказал об упрощении получения выплат за рождение ребенка
19:24
Мэр из ХМАО озвучил сроки сдачи спортобъекта
19:20
Артюхов: цены на авиабилеты для детей из многодетных семей в ЯНАО символические
19:11
Сотни кг рыбы, космические консервы и звездный гость: как пройдет гастрофестиваль «День сырка» в Кургане
19:11
На Ямале всерьез займутся профилактикой и защитой детского зрения
19:10
Врачи преодолели 155 км, чтобы помочь родить женщине в тундре на Ямале. Фото
1
19:08
В ХМАО растет число уголовных дел на рыбаков
19:02
Тюменцам раскрыли, сколько надо потратить, чтобы стать владельцем ресторана
18:58
Врачи ХМАО развенчали миф о рисках возрастных родов
1
18:50
Новый супер-трамвай выпустят на маршрут в Екатеринбурге. Фото
18:50
Трамп проводит телефонную конференцию с Зеленским
18:48
В Кургане из-за ливня фестиваль «Симфониада» перенесли в филармонию
18:48
Куда сходить в Ноябрьске на выходных — в афише URA.RU
18:45
Врачи ХМАО помогли родить женщине с редким и опасным осложнением при беременности
18:42
Прокурор запросил для Варламова* восемь лет колонии
18:42
Депутат Немкин: защита от звонков в Telegram и WhatsApp* — необходимая мера
5
18:38
Губернатор Тюменской области передал жителям региона госнаграды от Путина. Фото
18:32
«Плыви не к берегу, а вбок»: как действовать, если затянуло «мертвое волнение»
1
18:30
Курганские эсеры заявили о несоответствии инфляции и реальных цен в магазинах
18:29
«Авито» вложит миллиард в развитие ИИ-технологий
18:28
В Минцифры допустили восстановление доступа к звонкам в Telegram
1
18:27
Трамп обвинил СМИ в попытках дискредитировать встречу с Путиным
18:25
Две новые камеры фиксации нарушений ПДД заработали в Челябинске: где они находятся
18:24
Опубликовано полное сообщение от РКН по поводу частичного ограничения звонков в Telegram и WhatsApp*
4
18:24
Убивал 10 лет: что известно о пермском маньяке Белорусцеве
18:21
В Перми осужден дворник, забывший гранату на автовокзале
18:21
Международный фестиваль масштабных арт-объектов завершается: выходные в Новом Уренгое и Надыме
18:20
Самая колоритная звезда «Реальных пацанов» снялась в детском художественном фильме в ХМАО. Видео
18:20
Опыт СВО и ненецкие легенды: чиновник-волонтер из ЯНАО о первом экодесанте. Видео
18:16
Губернатор Моор рассказал, когда Тюмень станет миллионником
1
18:15
Курганцы сдают нарушителей на электросамокатах, из-за этого подросткам заблокировали 540 аккаунтов
18:10
Владелец земель на челябинском озере Тургояк ответил на претензии затопленных соседей
1
18:10
Власти ХМАО помогут родителям с оплатой места в частном детсаду
18:08
Почти три с половиной миллиона рублей получили 15 молодежных проектов ЯНАО
18:06
Стало известно, во сколько обойдется строительство сквера на месте бывшей инфекционки в Перми. Фото
18:06
Что посмотреть: топ-10 фильмов про вампиров, от которых захватывает дух
1
18:02
Юная пермячка выкинула младенца с пятого этажа, потому что думала, что он мертв
1
18:00
Текслер назвал высокой конкуренцию на предстоящих выборах в заксобрания Челябинской области
18:00
Голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp* в России станут менее стабильными
17:59
Назван район Екатеринбурга, где дешево продают новые квартиры. Карта
17:57
Сложный тест по творчеству Альфреда Хичкока: проверь, насколько хорошо ты знаком с мастером саспенса
17:55
Названа новая неожиданная причина крушения самолета Ан-24 в Амурской области
2
17:54
Суперзвезды, запреты и ограничения: полная инструкция по Дню города в Екатеринбурге
17:50
Мать несовершеннолетняя, отцом может быть подросток: что известно о найденном в Березниках мертвом младенце
17:48
Медовый Спас и начало Успенского поста: что отмечают и что запрещено 14 августа 2025
17:42
В Перми простились с подполковником Ильдаром Минахметовым
17:32
Квест для ямальских знатоков и «Яркие ноты лета» в Салехарде. Афиша
17:32
Союзник России в Европе отказался дальше участвовать в выборах президента
17:32
Пермяки начали скупать «однушки» и студии в преддверии осени
17:31
В Курганской области направлено в суд новое дело о смертельных пожарах 2023 года
3
17:31
Педагоги трех городов Свердловской области поучаствовали в экологических играх
17:30
Что было поручено по итогам Честного маршрута Артюхова в 2024 году: итоги работы на местах
17:29
Пермский маньяк Белорусцев плохо себя чувствует
17:29
В Екатеринбурге возбудили новое дело против хама на Mercedes, избившего девушку
2
17:27
Свердловчан, которые пожаловались на плохие дороги, хотят оштрафовать
2
17:26
В Тюмени изменятся правила платной парковки
1
17:23
В Венгрии упрекнули Зеленского за отказ заключать мир с Россией
17:20
Еще одна турецкая авиакомпания запретила пользоваться пауэрбанками во время полета
17:18
В День города салют в Екатеринбурге прогремит только в одном месте
17:16
Известный пермский ресторан сменил директора
17:15
Врач-хирург больницы в Пермском крае получил травму головы из-за офисного кресла
17:15
В Нижневартовске определили районы с самыми дешевыми квартирами
17:13
В Тюмени спасли собаку, упавшую в открытый колодец. Видео
17:13
На Екатеринбург обрушились град, ливень и гроза. Фото, видео
17:10
Разведка выяснила, что Еврокомиссия нацелилась на смену власти в Венгрии
2
17:10
Как пермякам вести себя при атаке беспилотников. Инфографика
17:09
Когда в Тюмени достроят крупные развязки и долгожданную вторую объездную
17:05
Назван самый обеспеченный кандидат в губернаторы Пермского края
17:02
В Пентагоне забили тревогу из-за окружения ВСУ в Красноармейске
1
17:00
На Пермь надвигается мощная гроза
17:00
Новый хоррор «Пункт назначения» покажут в кинотеатре Шадринска. Афиша
1
16:59
В Екатеринбурге внезапно отменили концерт популярного певца
16:58
Паслер приехал с проверкой в пригород Екатеринбурга, где сорвали важный дедлайн. Фото
1
16:56
Зеленскому предрекли дипломатический угол после саммита Путина и Трампа
16:52
В Курганской области следователи разбираются с делом подростка, избившего односельчанина
2
16:51
В Челябинске по просьбе жителей продлили популярный маршрут автобуса
16:47
Был домашним тираном и сдал дочь в секту: 7 лет назад не стало отца Чебурашки Эдуарда Успенского
1
16:44
Судебные приставы выдворили из ХМАО сотни мигрантов
16:44
СВР: Еврокомиссия готовит смену власти в Венгрии
4
16:43
NYT выявил, о чем будет молить Европа Трампа перед встречей с Путиным
16:40
Bild: визит Зеленского в Берлин стал суперкатастрофой для полиции
16:40
В Перми выявили четырех мигрантов с фиктивной регистрацией. Видео
16:39
В Челябинске улицы превратились в реки после ливня. Видео
3
16:38
Миронов предложил отменить уроки по субботам и домашние задания на выходные
5
16:36
Из Тюмени дешевле: акция авиакомпании из Кургана в Москву не действует
3
16:33
В Кургане строитель упал в вентиляцию и получил тяжелые травмы
16:30
Возле ЖД вокзала Тюмени начали работать патрули фиксации нарушений ПДД
2
16:26
Картаполов объяснил, почему россиянам стали массово приходить электронные повестки
3
16:25
В Тюмени бывший зэк убил инвалида за раскрытие его ВИЧ-статуса
16:25
Мэрия Екатеринбурга начала торговать землей под многострадальные киоски «Роспечати»: карта
3
16:17
В ХМАО выставили на продажу огромный ТЦ за 210 миллионов. Фото
3
16:17
Депутат думы Нефтеюганска лишился мандата по утрате доверия
16:16
В Перми простятся с известным онкопсихологом Светланой Козыревой
16:16
Два грузовика вспыхнули после жесткой аварии в ЕАО
16:15
Ночной туман и дожди: какая погода ожидает курганцев и шадринцев 14 августа
16:14
Что известно о канадском рекордсмене челябинского «Трактора» Ливо
16:14
Через две недели в Челябинске заработают 1500 парковок для электросамокатов
3
16:13
Космонавт и звезда фильма «Вызов» Шкаплеров проведет встречу с челябинцами
1
16:12
Без ям и пыли: к 2026 году вся трасса Надым — Салехард получит ровное покрыти
16:07
На учениях РФ и Беларуси отработают «Орешник» и ядерное оружие
16:06
Власти Крыма выразили готовность принять Трампа, если он прилетит в Россию
3
16:05
Екатеринбуржцам дадут второй шанс увидеть мировых звезд хоккея
16:04
Жизнь в интернате, ад наркомании и музыкальный триумф: Стасу Пьехе — 45
16:03
Врачи ХМАО назвали самые распространенные виды онкологии у детей
16:03
В День рождения Екатеринбурга красотки будут дефилировать под Алсу
16:01
Житель ХМАО угрожал детям и осквернил место будущего сквера памяти погибшим силовикам
16:01
Десяток звезд устроят музыкальный разрыв в Екатеринбурге: чего ждать от выходных
16:00
Мэр Кургана избрал нового «миротворца»: Валуев получил контроль над конфликтами и муниципальной службой
4
15:59
Шадринского тренера показали на федеральном телеканале. Видео
15:59
Тюменец незаконно продал свою машину, конфискованную за пьяное вождение
15:54
Россия и Белоруссия отработают применение «Орешника»
15:53
Ермак честно признал скандал в Белом доме самоубийством для Зеленского
15:50
В МИД ответили на слова Трампа об обмене территорий с Украиной
2
15:48
РФ рассчитывает, что ЕС откажется от провокаций перед саммитом Путина и Трампа
1
15:46
ВС РФ продвинулись в ДНР
15:45
Фестиваль «Три Спаса» в Кургане обещает крутые впечатления и много меда, яблок и орехов. Афиша
3
15:39
Вышедший из тюрьмы экс-следователь будет кормить свердловских детей
13
15:39
В тюменских школах снизилось число детей-мигрантов
15:38
Россиян вновь пугают фейком о заражении воды холерной палочкой
15:38
Киллер, убивший бизнесмена Камаряна, получил строгий приговор
15:38
Пьяный ямалец не послушал доброго совета и погиб
15:37
Гроза массово выбила из графика рейсы в аэропорту Екатеринбурга
1
15:35
Пермский инвалид с апреля не получал пенсию из-за очередей в поликлиниках
2
15:35
Появились новые пострадавшие после отравления паленой чачей в Сочи
15:34
Золотую движущуюся статую заметили на пешеходной улице в Тюмени. Видео
15:32
Адвокат Штирц заявил о затягивании дела о взятках в челябинском фонде капремонта
1
15:30
Китайский автоцентр в Кургане планируют достроить до конца осени. Фото, видео
15:28
Российская армия впервые применила боевой лазер против дрона ВСУ. Видео
4
15:28
В Екатеринбурге устроят масштабный фестиваль — с танцем яхт и концертами
15:26
ВС России освободили два населенных пункта в ДНР
15:25
Тюменцам предлагают выкупить одежду силовиков за копейки
1
15:22
Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»
2
15:22
С бывшей жены экс-депутата Госдумы из Челябинска Юсупова требуют 17 млрд
15:20
Уже семь стран поддержали выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира
3
15:19
Прокуратура добилась увольнения пермского чиновника по «коррупционной» статье и хочет наказать его начальника
1
15:19
«По морде влеплю»: в Новороссийске двухлетнюю девочку избила воспитательница за отказ есть кашу
2
15:15
В Тюменской области начался прием заявок на творческий форум для ветеранов СВО
15:14
Артюхов совершил первую остановку в Честном маршруте. Фото
15:14
Юная пермячка, бросившая новорожденного на улице, не знала о своей беременности
1
15:13
ЕР разработала три новых законопроекта по защите бойцов СВО и их семей
15:12
Известный на Урале генерал рассказал, как чиновники воевали на СВО без опыта
3
15:10
Пашинян отказался посетить заседание совета ЕАЭС в Киргизии
15:10
МИД РФ: Конституция исключает любые «территориальные обмены»
2
15:09
В Кургане откроют летний сад с редкими растениями
7
15:08
В челябинской арене «Трактор» открылся крупнейший сельхозфорум «АГРО-2025». Фото
3
15:05
Власти рассказали, когда Екатеринбург будет готов к пуску тепла
2
15:04
Стало известно, до какого числа пермяки смогут летать в Баку
15:01
В ЯНАО мужчина убил собутыльника ножницами
15:00
Богомаз заявил о поражении топливного объекта после удара ВСУ
15:00
Бои гладиаторов, гигантские живые куклы и мастер-классы: что ждет челябинских детей на выходных. Афиша
14:52
Магнитогорской компании с запозданием выдали разрешение на строительство китайского автоцентра в Кургане
4
14:52
Домовые чаты в семи регионах хотят перевести в мессенджер Max
14:49
Кому категорически нельзя есть рыжики — мнение диетолога
4
14:48
Лавров присоединится к переговорам Путина и Трампа
14:47
Суд отказал пермскому маньяку Белорусцеву
14:45
Челябинский «Трактор» подписал контракт с лучшим бомбардиром КХЛ Джошуа Ливо
14:44
ВК объявила о сроках официального запуска отечественного мессенджера Мах
14:42
МИД пообещал ответить Эстонии за высылку российского дипломата
14:40
Самый ценный игрок чемпионата КХЛ Джошуа Ливо ушел из «Салавата Юлаева»
14:35
Замглавы Салехарда, обвиняемый в мошенничестве, сохраняет пост в мэрии
14:33
МИД РФ осудил Норвегию за милитаризацию в Арктике
14:32
Врачи спасли ногу жителя ХМАО от ампутации
1
14:29
Лавров присоединится к саммиту России и США
4
14:28
С пермского владельца затонувшего танкера взыскали крупный ущерб
2
14:25
В Кургане на улице Дзержинского упала остановка. Фото
5
14:22
Звезда Stand Up Гурам Амарян женился на студентке
14:21
UFC заключил контракт с российским бойцом Сусуркаевым после яркой победы
14:21
Парламент Испании отказался присоединиться к поддержке Украины
14:20
Цифровой вакуум в черте Кургана: депутат Госдумы от ЛДПР Сысоев возвращает интернет в поселок Ключи
4
14:18
Теплоэнергетики Челябинска заменят еще свыше 700 метров теплосетей города
14:16
Губернатор Махонин оценил результаты благоустройства в Карагае
14:16
Почти 1,4 тысячи участников СВО пойдут на выборы осенью
2
14:12
Бастрыкин взял на контроль дело о расправе над пермяком уроженцами Средней Азии
14:11
В «М.Видео» опровергли сокращение числа магазинов в Челябинске
1
14:09
Екатеринбуржцы мигом раскупили билеты на матч мировых звезд хоккея. Скрин
3
14:08
Власти раскрыли, на какие объекты в ХМАО направят средства программы «Сотрудничество»
14:07
Американские эксперты выразили недоумение из-за слов Зеленского об Украине
1
14:06
«Черное золото» леса: диетолог рассказала, чем черника полезна и где и когда ее собирать
4
14:03
Бастрыкин заинтересовался нападением на детей в Тюменском районе
14:03
На курганском предприятии произвели мясо с опасными бактериями, которое продавали в Тюменской области
2
14:00
Путевые заметки: как добраться из Ямала в Чердынь и почему ее стоит посетить
1
13:59
Эстония высылает российского посла
4
13:58
В интернете распространяют фейк о скором запрете дачникам продажи урожая
2
13:58
Депутат Вихарев помог организовать «Городок здоровья» на Ирбитской ярмарке. Фото
13:54
Жителям ЯНАО предложили решение на случай перебоев с мобильной связью
13:54
В Челябинске за год сильно подорожали комнаты в коммуналках
13:53
NI: США послали сигнал Кремлю, перебросив бомбардировщики в границе с РФ
13:52
В санаториях Пермского края рухнули цены на путевки и процедуры
13:50
В Екатеринбурге срывается ремонт главного культурного вуза
13:50
Подоляк заявил о готовности Киева обсуждать воздушное перемирие с Россией
1
13:47
Напавший с ножом на сожительницу и ее сына челябинец хочет отправиться на СВО
13:45
Жительница дома в Березниках, где нашли тело младенца, рассказала подробности трагедии
13:43
Эпопея с креслами в тюменских театрах продолжается: на сей раз досталось Тобольску. Фото
13:42
Скончался посол в отставке Анатолий Адамишин
13:41
Семь Честных маршрутов Артюхова: кто составит компанию губернатору в этот раз
13:35
В Тюменской области кошка выжила после выстрела в лоб из винтовки. Фото
13:35
Экс-начальник управления мэрии Салехарда попала под уголовное дело
13:34
«Хор Турецкого» выступит с бесплатными концертами в ХМАО
13:30
Крупный град, грозы и подтопление территории: на Челябинскую область обрушится непогода
13:28
Врач развеяла мифы о реальной пользе кваса
5
13:25
Беспилотный грузовик впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани
13:23
Челябинца, напавшего с ножом на сожительницу и ее сына, отправили в колонию
13:22
Вышел ролик о героическом поступке многодетного отца Яценко в Судже
2
13:15
Экс-глава челябинской правительственной корпорации Атаманченко судится с бывшим работодателем
13:12
Пермяки могут увековечить свое имя в новом зоопарке за 50 тысяч рублей
13:08
На Тюменскую область надвигается шторм с грозами, ливнями и градом
1
13:07
Под Екатеринбургом приземлились огромные уникальные самолеты. Фото, видео
2
13:07
Politico: США просят Киев реалистично оценивать свою боеспособность
1
13:01
Пермский маньяк Белорусцев недоволен решением прокуратуры
13:00
Шадринец заплатит Минобороны сотни тысяч за то, что бросил учебу по контракту
4
12:55
На Усьвинских столбах в Пермском крае вспыхнул пожар. Фото
12:54
Билетов нет неделями: жители Ямала ночуют у кассы вертолетной площадки
3
12:53
Bild: Зеленский отправится в Берлин на встречу по Украине
12:51
В Тюменской области пропал ребенок. Фото
12:51
Екатеринбуржцы потребовали заключить в СИЗО скандальную блогершу: решение суда
2
12:48
«Проиграл конкуренцию»: курганский ХК «Зауралье» расторг контракт с молодым игроком до старта сезона
2
12:46
Россия может обогнать мир в технологиях беспилотных автомобилей
8
12:44
За два дня до встречи Путина и Трампа на Аляске началось наводнение
4
12:43
Профилакторий пермского завода предлагают превратить в общежитие
12:43
Бастрыкин назначил представителя в следком ЯНАО. Фото
12:40
Моор опроверг слухи о катастрофе на рынке недвижимости Тюмени
1
12:39
Политологи назвали главную интригу челябинских выборов
12:34
Крупные девелоперы заинтересовались застройкой земли у экстрим-парка в Перми
12:33
Первое гастрокафе с хот-догами и бесплатной водой открыли в центре Екатеринбурга. Фото
12:32
Живых личинок обнаружили в тоннах нектаринов, которые завезли в Екатеринбург
12:30
В Челябинске на северо-западе построят крупный микрорайон по проекту КРТ. Скрин
12:30
Экс-замдиректора Шуховского полигона получил новую должность на заводе Кургана
1
12:26
Моор установил на телефон российский мессенджер Max и объявил о его внедрении в регионе
1
12:24
В Санкт-Петербурге началось прощание с актером Иваном Краско. Фото
12:21
В Нижневартовске подростки травят сверстника в торговом центре. Видео
12:18
В Обнинске неизвестные бросили в синагогу бутылки с зажигательной смесью
2
12:17
На федеральной трассе Тюмень — Омск почти на два месяца ограничат движение. Схема
12:16
В Челябинской области беременные студентки получат до 114 тысяч рублей
12:15
В Кургане интересно: на набережной пройдет бесплатный мастер-класс по росписи
5
12:14
Свердловского солдата внезапно лишили выплат во время службы на СВО
12:07
Врач предупредил о риске тропических болезней в Москве из-за потепления
1
12:06
В ХМАО внук отдал мошенникам накопления своей бабушки
12:05
Задержан шпион ВСУ, который планировал диверсии на железной дороге
3
12:03
Пермяки начали получать СМС об учебной беспилотной опасности. Скрин
12:00
Экс-депутату из Златоуста Рощупкину утвердили обвинительный приговор
12:00
Смерть в колодце: мэрию курганского округа обязали заплатить ущерб родне погибшего сельчанина
3
11:56
Для решения проблемы обмеления Туры разработают федеральный проект
11:55
На челябинском курорте Тургояк застройщик затопил дома соседей, отсыпав участок
11:55
Умер легендарный полковник КГБ Владимир Зайцев, гроза американских шпионов
2
11:54
Магнитные колебания и перепады давления: что ждать метеозависимым 14 августа
11:54
Вертолет, рухнувший под Первоуральском, выставили на продажу. Фото
11:51
Моор пообещал помочь обманутым дольщикам
1
11:50
Облако пепла от Ключевского вулкана достигло Петропавловска-Камчатского
11:50
В Кировской области пресекли теракт на Транссибе
11:48
В минтербезе Пермского края прокомментировали перебои с мобильным интернетом
11:46
Медовый Спас 2025: топ-11 простых рецептов с медом
11:45
Власти одобрили строительство элитного ЖК рядом с ТРК «Горки» на месте челябинского Киргородка. Скрин
2
11:45
Пермский бассейн получил выручку в полмиллиарда рублей
11:43
Учителям рекомендовали следить за склонностью детей мигрантов к правонарушениям
5
11:42
В Приморье начался разгром группы экс-мэра Владивостока Николаева
1
11:40
Бывший руководитель екатеринбургского «Гортранса» вышел из СИЗО
1
11:40
Скончался легенда советского спецназа «Альфа» Владимир Зайцев
1
11:40
В Кургане 13 августа пройдет фестиваль оркестровой музыки «Симфониада»
9
11:36
Губернатор Тюменской области прокомментировал слова тюменки, «подсчитавшей» выхлоп от отправки мужа на СВО
11:35
Моор рассказал, почему в Тюмени нельзя остановить рост тарифов ЖКХ
1
11:35
На теле мертвого младенца в Березниках нет следов насильственной смерти
11:34
Водитель, который снес остановку с людьми в Тюмени, пойдет под суд
11:32
ВСУ атаковали беспилотниками здание суда в Белгороде
11:32
Шедевры Пермской галереи через полтора года возвращаются из Екатеринбурга
11:31
Свердловчанин наловил целую ванну рыбы и сам не понял, какой. Фото
2
11:31
Артюхов проведет открытую встречу с жителями Надыма
1
11:29
Реактивная и ядовитая: чем опасна трава амброзия — мнение аллерголога
4
11:26
Захарова: Зеленский воюет не с Россией, а со своим народом
1
11:26
«К этому нужно относиться спокойно»: Моор прокомментировал массовые отключения мобильного интернета в Тюмени
11:25
В ХМАО топ-менеджер нефтяной компании пойдет под суд за взятки от подрядчика
11:24
На шоу Стинга и Backstreet Boys челябинцы раскупают билеты в ОАЭ и Казахстан
11:24
Травма ребенка на детской площадке в Челябинске привела к уголовному делу
11:21
Прокуратура Прикамья заинтересовалась гибелью младенца в Березниках
11:20
Захарова подобрала хлесткий эпитет противникам встречи Путина и Трампа
11:19
В Тюмени определили пятерку самых крупных жилых комплексов. Фото
11:18
Shot: в России хотят ввести штраф до 15 тысяч рублей за «иранскую тонировку»
6
11:16
Глава правления банка бывшего челябинского вице-губернатора остался в СИЗО
11:09
В ПВР отселили 14 жильцов высотки в Волгограде, на которую упали обломки БПЛА
1
11:07
Пермский ТЮЗ заменил агентов по продаже билетов на чат-бот
11:07
Пермяков напугали пелена дыма и запах гари в центре города. Фото
11:06
В Тюмени прошла пресс-конференция губернатора Александра Моора: как это было
11:05
В Челябинске ребенок разбил голову на оборвавшихся качелях
11:05
11 городов, тысячи километров и проверка дорог: Дмитрий Артюхов начал «Честный маршрут» по Ямалу. Видео
11:01
Из Челябинска в Душанбе пытались незаконно вывезти 1,5 млн рублей
2
11:01
Пьяная тюменка обматерила сотрудницу магазина «Красное & Белое»
1
11:00
Очень значимая цифра: главврач курганской инфекционной больницы отметила юбилей. Видео
2
11:00
Второй штраф за семь месяцев: новый приговор депутату курганского округа Рамазанову
1
10:58
Reuters: у «Золотого купола» в США будет четыре слоя обороны
3
10:52
Бастрыкин потребовал проверить интернет-ресурс в ХМАО из-за оскорблений военных
10:52
В Кургане прооперирована 4-летняя девочка с редкой ортопедической патологией. Фото
10:52
В Челябинске запустили заново реновацию на Копейском шоссе, начатую в 2022 году
10:50
FT: Трамп встретится с Путиным на Аляске без экспертов по России
1
10:48
Челябинские бактерии восстановили скульптуру из Калужской области
10:48
Силовики закрыли дело свердловчанина, палившего из автомата в Екатеринбурге
10:47
В центре Екатеринбурга заметили редких хищных птиц, способных атаковать человека. Фото
2
10:43
ММК показал эволюцию живописи на промышленных объектах. Фото
10:40
В Березниках возле дома нашли тело младенца
10:39
Арендаторам лесов в Курганской области грозят штрафы до миллиона рублей
6
10:38
Российские металлурги разработали программу, которая на четверть снизила травматизм среди рабочих
10:38
В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали во дворах
10:36
Что садить на огороде в августе
10:36
Алаудинов: Киев готовит провокацию в приграничных районах силами наемников
10:36
Задержки и отмены рейсов утром 13 августа: что происходит в аэропортах России
10:31
В Тюмени открыли сквер Медицинских работников. Фото
10:31
Губернатор ЯНАО отправился в седьмой «Честный маршрут»
10:30
Челябинский актер Робак сыграет в новом сериале «Трудный ребенок». Фото
10:30
Поляна смерти: в лесу у Кургана обнаружен зловещий круг из черепов. Фото, видео
3
10:24
Два природных пожара тушат на Ямале. Карта
10:23
Курганец совершил 15 краж в супермаркетах
10:22
CNN: американские чиновники обрадовались, узнав о приезде Путина в США
6
10:15
Пермяки получат сообщения о беспилотной опасности
10:15
Водитель автобуса предложил главе ЯНАО встретиться с пассажирами на трассе
10:12
Марочко: ВС РФ выбили ВСУ из села Колодези в ДНР
10:10
Спикер гордумы Челябинска Буяков стал наставником участников СВО
10:08
Более 200 тысяч свердловчан не могут вылететь за границу из-за долгов
10:07
В Кургане 70-летний юбилей отмечает известный врач-фтизиатр Олег Трубин. Фото
2
10:05
КПРФ и «Партия пенсионеров» остались без кандидатов на выборах в двух округах
10:04
Мэр из ХМАО раскритиковал работу приюта для животных, где нашли мертвых собак
10:03
В аэропорту Челябинска задержаны рейсы в Казань и Москву
10:00
Фигурант дела о переводах денег с Украины в ОАЭ присвоил 48 млн долларов
09:55
В Свердловской области разлетелся фейк об атаке БПЛА, в ФСБ опровергли
09:54
В Тюменской области выставили на продажу Боровскую птицефабрику
09:53
Челябинцы хранят в банках 874 миллиарда рублей
09:49
В челябинской части срочник отправился на гауптвахту за пощечину сослуживцу
09:48
В Новом Уренгое осудили двоих жителей за сбыт наркотиков
09:42
Боевики ВСУ уничтожены ударом российской авиабомбы в Димитрове
09:40
Власти предложат безработным пермякам выучиться на охранника
09:35
На границе Челябинской области с Казахстаном развернули назад 19 тонн слив. Фото
09:30
В Госдуме поддержали введение базового дохода для граждан, но с обязательным условием
7
09:22
В церквях Аляски началась неделя молитв об успешных переговорах Путина и Трампа
2
09:22
Над регионами России и Азовским морем сбиты 46 беспилотников
09:20
В курганском инвестагентстве ликвидировали одну из руководящих должностей
09:18
Курганцы не готовы покупать школьную форму по новому ГОСТу. Видео
12
09:12
Россиянам назвали самые выгодные для отпуска осенние месяцы
09:10
День рождения Екатеринбурга укрепит связи России с Сербией и Китаем
09:08
ПВО сбили более 40 беспилотников
09:00
Тюменцы готовы снижать цену чтобы быстрее сдать жилье
08:56
Кому доступен региональный маткапитал и как его получить
08:52
Федералы поддержали проект бывшего наркомана из Нижнего Тагила
1
08:48
«Не хватает цвета и света»: пермский стилист о местной моде и подборе одежды под мимику
08:46
Игроки из РПЛ против 17-летней истории без трофеев: почему стоит смотреть Суперкубок УЕФА
1
08:45
В Харьковской области уничтожен крупный опорный пункт ВСУ
08:30
В Кургане ликвидируют компанию властей, отвечающую за качество дорожных работ
7
08:20
Миллиардер из ХМАО превратит купленную у властей базу отдыха в корпоративную гостиницу
1
08:18
В Китае назвали российское оружие, которое изменит расклад сил в мировом стратегическом ядерном потенциале
2
08:06
С Басты взыскали долги по коммуналке
1
08:00
На Тюмень обрушатся дожди и грозы
07:55
WSJ: в ВСУ растет недовольство из-за неоправданных потерь
1
07:49
Фигуранты дела «ЕНОТ», которые «отправились на СВО» — в розыске: что за скандальная компания
07:45
Новая эра онкологии: молодые хирурги, спасающие жизни и ультрасовременный корпус в Кургане. Фото, видео
6
07:40
Завершено следствие по делу экс-мэра Сочи и его жены
1
07:40
Работа работой, а массаж по расписанию: тюменская школа спустила бюджет на кресло с расслабляющим функционалом
07:36
КамАЗ смял легковушку под Кунгуром: пострадала женщина. Фото
07:30
Мошенники под видом военкоматов крадут данные «Госуслуг»
2
07:24
Экс-премьер Украины объяснил, как сменить режим Зеленского в стране
1
07:17
Администрация в дыму и гари: что известно о крупном пожаре в подмосковном Щелкове
07:14
В Краснодарском крае обломки БПЛА упали на территорию нефтезавода
07:06
В Тюменском районе назвали дату открытия крупнейшего спорткомплекса
07:02
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил 12-километровый столб пепла
06:53
Жителей Ноябрьска приглашают бесплатно проверить сердце
06:50
В США считают, что Зеленский может тайно проникнуть на встречу Путина и Трампа
13
06:46
РИА Новости: один из напавших на «Крокус» стрелял в людей с улыбкой на лице
1
06:43
Машзавод из Александровска оспаривает арест имущества для сохранения предприятия
06:35
Росфинмониторинг будет контролировать операции с драгметаллами на сумму от 1 млн
2
06:35
Житель ХМАО потерял крупную сумму денег при покупке контейнера онлайн
06:33
Экс-премьер Украины назвал главное условие для мира в стране
1
06:31
Ресторан на Аляске стал героем новостей в связи с саммитом Путина и Трампа
1
06:31
Свердловчан предупредили о надвигающихся дождях и похолодании
1
06:22
Крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в море в августе-сентябре
2
06:22
Четыре фигуранта дела «ЕНОТа» объявлены в розыск за участие в ОПГ и разбой
06:16
В администрации Щелково начался крупный пожар
06:12
Экс-сотрудник Секретной службы США объяснил выбор места встречи Путина и Трампа
06:05
Обломки беспилотника упали на крышу жилого дома в Волгограде: что известно
06:00
Вторая по значимости лига КВН переезжает в Пермь. Фото
1
05:58
Депутат Казакова: старое кино смогут проверять на нормы о традиционных ценностях
5
05:58
Украина смирилась с потерей Донбасса и пытается сохранить Сумы
2
05:58
Аналитики рассказали, в каких городах России обвалился рынок недвижимости
4
05:53
Более 100 партий овощей и фруктов вернули в Казахстан из Тюменской области
05:45
В ГД рассказали, как изменится расчет среднего заработка россиян с сентября
2
05:40
В России накажут политиков за членство в двух партиях одновременно
2
05:34
Метеорологи раскрыли, когда завершится лето в Челябинске. Скрин
05:20
Стало известно, кто будет охранять Путина в США
3
05:20
Какие тайны хранит особняк курганского «пивного короля». Фото
8
05:18
В городах ХМАО внедряют безопасное лекарство для лечения аритмии
1
05:17
Военная база Эльмендорф — Ричардсон, где пройдут переговоры Путина и Трампа: что о ней известно
1
05:14
Бочаров взял на контроль ситуацию вокруг падения БПЛА в Волгограде
05:11
Участники ОПГ, открывшие подпольный игорный дом в Чайковском, отделались условкой. Видео
05:06
В депздраве объяснили, почему в курганской больнице назначили нового главврача
8
04:55
Мирная жительница погибла в результате украинской атаки на Горловку
04:51
Во время атаки обломки БПЛА упали на крышу жилого дома в Волгограде: онлайн-трансляция
04:46
В Волгограде беспилотник упал на крышу жилого дома
04:40
Зеленский назвал переговоры в США личной победой Путина
04:34
На Ямале развернутся соревнования по рыбной ловле
04:30
В Екатеринбурге рухнули продажи квартир в новостройках
13
04:19
Курганцев зовут на вахту за длинным рублем: топ-5 вакансий с зарплатой свыше 100 тысяч рублей
4
04:13
У шести человек нашли более 100 авто: топ самых крупных владельцев машин в Пермском крае
1
04:09
В Тюменской области объявили дату старта записи в бесплатные кружки и секции
1
04:08
Правящая партия Грузии опубликовала ролик с кадрами Украины
04:02
Стало известно, где конкретно встретятся Путин и Трамп
1
03:53
Никарагуа начнет торговать с Новороссией
03:39
В аэропорту Волгограда закрыли небо
03:36
Легкоатлетка из ХМАО завоевала серебро на чемпионате России
03:35
Легендарные роли, четыре брака и стрельба в реальной жизни: Владимиру Вдовиченкову — 54
6
03:33
Слонов не будет, но появятся другие животные: в пермском зоопарке раскрыли ближайшие планы
03:32
На челябинском предприятии партия курятины волшебным образом потяжелела почти на тонну
1
03:24
Директор Русского центра на Аляске высказалась о встрече Путина и Трампа
03:17
Госдолг США впервые превысил 37 триллионов долларов
03:14
Поезд с опасным грузом сошел с рельсов в США
03:13
Через год после наводнения отремонтируют дорогу к курганскому санаторию
4
02:58
«Кое-как растолкали в машине»: свердловчане собрали 18 ведер грибов. Фото
02:55
Строительство новой дороги в Тобольске помогло решить проблему пробок
02:46
Нетаньяху призвал иранцев к восстанию
02:44
В Британии попросили Мерца и Макрона не говорить о переговорах на Аляске
1
02:36
В Салехарде расширяют парковку у центра «Доверие» по просьбе родителей
02:12
Путин придумает для Трампа «удобный выход» из ловушки
1
02:02
На шее обнаружена колото-резаная рана: пермяка убили на пешеходной лестнице. Видео
01:56
В городе ХМАО часть автобусов не выйдет на маршруты из-за нехватки водителей
01:52
Путин поприветствовал участников молодежного образовательного форума «Шум»
01:39
Стартап из США захотел выкупить Chrome у Google за 34,5 млрд долларов
01:34
Студентки КГУ показали красоту Кургана гостям из Франции. Фото
5
01:30
Мишустин выделил миллионы рублей на модернизацию системы ЖК в Пермском крае. Видео
01:29
«Ужасы на ночь»: тюменцы заметили на набережной дрейфующий плот с чучелами. Видео
1
01:26
Челябинцам за копейки предложили перламутровый BMW и нырнувший Mercedes. Фото
01:24
Российская компания планирует обанкротить крупнейшего производителя автомобилей из Европы
01:23
В 11 населенных пунктах Ингушетии отключили воду из-за аварии
01:23
На чемпионате России по боксу в Екатеринбурге выступит неожиданный гость
01:07
Российские силы ПВО сбили 26 украинских БПЛА
01:03
Хуситы заявили о нападении на Израиль
00:54
Многодетным семьям в России направлены миллионы рублей: на что их можно тратить
00:53
В поселке под Тюменью неадекват избил переходивших дорогу детей. Фото
00:53
Путин и Трамп наедине обсудят территории Украины: подробности готовящейся встречи двух лидеров
3
00:44
Западные СМИ назвали места на Аляске, где могут встретится Путин и Трамп
00:22
В Адыгее загорелся многоквартирный дом
00:21
Рабочий поселок, который примет Путина и Трампа: чем известен Анкоридж на Аляске. Карта
2
00:20
Орбан решил запугать Украину
3
00:18
Вратарь Доннарумма объявил об уходе из «Пари Сен-Жермен»