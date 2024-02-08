В Екатеринбурге в ресторане Maccheroni открыли до этого момента тайный зал, который долгое время находился буквально под ногами гостей — площадка Studio разместилась в подземном пространстве заведения. Взглянуть на новое место удалось URA.RU.
При создании помещения авторы проекта вдохновлялись итальянским бюро 1960-70-х Superstudio, которое прославилось мебелью в клеточку и футуристичными коллажами. «Стояла задача создать вечернюю, кулуарную атмосферу, чтобы человек мог находиться здесь долго, общаться в непринужденной обстановке и ни один источник света не бросался в глаза. Все освещение устроено так, что подсвечены только необходимые функциональные зоны. Интерьер получился достаточно минималистичным и аскетичным», — пояснили авторы проекта.
Зал Studio — это единое открытое многофункциональное пространство, где можно будет проводить свадьбы, корпоративы и деловые встречи. Здесь подают разные вина с закусками и итальянскую кухню. Как признаются представители Maccheroni, летом также обновят первый и второй этажи, но уникальная атмосфера вечернего шика сохранится только в подземной части.
Ранее ресторан «Большой грузинский» из Екатеринбурга стал самым большим заведением с грузинской кухней в России. Этого удалось достичь благодаря открытию нового «Зала семейных застолий». Он появился на месте бистро MOST, который закрылся в январе 2023 года.
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