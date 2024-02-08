В Екатеринбурге создали подземное место для уединенных встреч. Фото

В Екатеринбурге в ресторане Maccheroni открыли зал под землей

08 февраля 2024 в 20:22 Размер текста - 17 +

Зал уже готов встречать гостей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге в ресторане Maccheroni открыли до этого момента тайный зал, который долгое время находился буквально под ногами гостей — площадка Studio разместилась в подземном пространстве заведения. Взглянуть на новое место удалось URA.RU. При создании помещения авторы проекта вдохновлялись итальянским бюро 1960-70-х Superstudio, которое прославилось мебелью в клеточку и футуристичными коллажами. «Стояла задача создать вечернюю, кулуарную атмосферу, чтобы человек мог находиться здесь долго, общаться в непринужденной обстановке и ни один источник света не бросался в глаза. Все освещение устроено так, что подсвечены только необходимые функциональные зоны. Интерьер получился достаточно минималистичным и аскетичным», — пояснили авторы проекта. Зал Studio — это единое открытое многофункциональное пространство, где можно будет проводить свадьбы, корпоративы и деловые встречи. Здесь подают разные вина с закусками и итальянскую кухню. Как признаются представители Maccheroni, летом также обновят первый и второй этажи, но уникальная атмосфера вечернего шика сохранится только в подземной части. Ранее ресторан «Большой грузинский» из Екатеринбурга стал самым большим заведением с грузинской кухней в России. Этого удалось достичь благодаря открытию нового «Зала семейных застолий». Он появился на месте бистро MOST, который закрылся в январе 2023 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге в ресторане Maccheroni открыли до этого момента тайный зал, который долгое время находился буквально под ногами гостей — площадка Studio разместилась в подземном пространстве заведения. Взглянуть на новое место удалось URA.RU. При создании помещения авторы проекта вдохновлялись итальянским бюро 1960-70-х Superstudio, которое прославилось мебелью в клеточку и футуристичными коллажами. «Стояла задача создать вечернюю, кулуарную атмосферу, чтобы человек мог находиться здесь долго, общаться в непринужденной обстановке и ни один источник света не бросался в глаза. Все освещение устроено так, что подсвечены только необходимые функциональные зоны. Интерьер получился достаточно минималистичным и аскетичным», — пояснили авторы проекта. Зал Studio — это единое открытое многофункциональное пространство, где можно будет проводить свадьбы, корпоративы и деловые встречи. Здесь подают разные вина с закусками и итальянскую кухню. Как признаются представители Maccheroni, летом также обновят первый и второй этажи, но уникальная атмосфера вечернего шика сохранится только в подземной части. Ранее ресторан «Большой грузинский» из Екатеринбурга стал самым большим заведением с грузинской кухней в России. Этого удалось достичь благодаря открытию нового «Зала семейных застолий». Он появился на месте бистро MOST, который закрылся в январе 2023 года.