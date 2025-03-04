Атомный комбинат в Озерске создал новую систему мониторинга утечки радионуклидов

Комбинат «Маяк» в Озерске (Челябинская область) создал новое поколение систем для отслеживания инцидентов с радиоактивными веществами. Техника придет на смену импортным аналогам. Аварийную сигнализацию выпустили на приборно-механическом заводе.
«Мы успешно работаем по импортозамещению в области разработки следующего поколения систем аварийной сигнализации при возникновении самопроизвольной цепной реакции. Эту систему создали талантливые специалисты приборно-механического завода (ПМЗ)», — рассказал газете «Вестник Маяка» один из руководителей завода Илья Падилько.
Сигнализация необходима для мониторинга условий работы с радиоактивными веществами и материалами. Система помогает вовремя заметить нештатные ситуации и в конечном итоге предотвратить утечки, выбросы опасных для жизни и здоровья элементов. До сих пор ЧП не было, инженеры выстроили многоступенчатую систему защиты от них.
В 2025 году ПМЗ нацелился на выпуск значительного объема приборной продукции. Оборудование востребовано в атомной отрасли РФ и на предприятиях за рубежом, которые возводит госкорпорация «Росатом».
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