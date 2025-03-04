Тюменский тракт перекрыли из-за аварии

Авария случилась на 56-м километре трассы (архивное фото)
На 56-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень 4 марта случилось ДТП, что привело к ограничениям на участке. Там организовали реверсивное движение, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На 56-м километре автодороги Р-351 (Белоярский район) произошло ДТП. Организовано реверсивное движение», — следует из поста в telegram-канале дорожников.
Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.
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