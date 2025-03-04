В Перми суд закрыл шаурмечную и кафе

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Заведения закрыли на 45 суток
Заведения закрыли на 45 суток Фото:

В Перми суд закрыл кафе «Шаурмичка» и ООО «Эльдор» на улице Революции. Работа заведений ограничена на 45 суток.

«Свердловский районный суд Перми на 45 суток закрыл кафе „Шаурмичка“ и кафе-бар ООО „Эльдор“. Владельцем первого заведения является Олег Кварацхелия, а второго — его отец Патико Кварацхелия», — пишет Properm.

Ранее URA.RU рассказывало, что в январе 2025 года администрация Свердловского района Перми добивалась признания кафе «Шаурмичка» по улице Революции, 66а самовольной постройкой. Объект требовали снести. Суд удовлетворил требование о запрете регистрации сделок в отношении здания.

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В Перми суд закрыл кафе «Шаурмичка» и ООО «Эльдор» на улице Революции. Работа заведений ограничена на 45 суток. «Свердловский районный суд Перми на 45 суток закрыл кафе „Шаурмичка“ и кафе-бар ООО „Эльдор“. Владельцем первого заведения является Олег Кварацхелия, а второго — его отец Патико Кварацхелия», — пишет Properm. Ранее URA.RU рассказывало, что в январе 2025 года администрация Свердловского района Перми добивалась признания кафе «Шаурмичка» по улице Революции, 66а самовольной постройкой. Объект требовали снести. Суд удовлетворил требование о запрете регистрации сделок в отношении здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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