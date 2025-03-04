В Перми суд закрыл шаурмечную и кафе

Заведения закрыли на 45 суток
В Перми суд закрыл кафе «Шаурмичка» и ООО «Эльдор» на улице Революции. Работа заведений ограничена на 45 суток.
«Свердловский районный суд Перми на 45 суток закрыл кафе „Шаурмичка“ и кафе-бар ООО „Эльдор“. Владельцем первого заведения является Олег Кварацхелия, а второго — его отец Патико Кварацхелия», — пишет Properm.
Ранее URA.RU рассказывало, что в январе 2025 года администрация Свердловского района Перми добивалась признания кафе «Шаурмичка» по улице Революции, 66а самовольной постройкой. Объект требовали снести. Суд удовлетворил требование о запрете регистрации сделок в отношении здания.
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