В Екатеринбурге начинается запись в детские лагеря на лето

Запись на летние каникулы в загородные лагеря Екатеринбурга стартует в 00:00 часов 3 марта. Принимать заявления будут до 10 марта, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Этим летом планируется оздоровить более 60 тысяч детей: 27 тысяч детей в загородных лагерях, 32 тысячи ребят в школьных лагерях и пять тысяч школьников в санаториях регионов», — пояснили там. Заявку можно отправить через «Госуслуги» или в отделении МФЦ.
Следующий прием заявлений в лагеря с дневным пребыванием пройдет с 17 по 24 марта. Подробности о программе можно узнать на
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