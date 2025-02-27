Общество В Екатеринбурге начинается запись в детские лагеря на лето 28 февраля 2025 в 13:25 Размер текста - 17 + Этим летом в лагерях ждут более 60 тысяч детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Запись на летние каникулы в загородные лагеря Екатеринбурга стартует в 00:00 часов 3 марта. Принимать заявления будут до 10 марта, рассказали в пресс-службе мэрии. «Этим летом планируется оздоровить более 60 тысяч детей: 27 тысяч детей в загородных лагерях, 32 тысячи ребят в школьных лагерях и пять тысяч школьников в санаториях регионов», — пояснили там. Заявку можно отправить через «Госуслуги» или в отделении МФЦ. Следующий прием заявлений в лагеря с дневным пребыванием пройдет с 17 по 24 марта. Подробности о программе можно узнать на официальном портале Екатеринбурга или по телефону горячей линии: 8 (343) 304-12-47. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Запись на летние каникулы в загородные лагеря Екатеринбурга стартует в 00:00 часов 3 марта. Принимать заявления будут до 10 марта, рассказали в пресс-службе мэрии. «Этим летом планируется оздоровить более 60 тысяч детей: 27 тысяч детей в загородных лагерях, 32 тысячи ребят в школьных лагерях и пять тысяч школьников в санаториях регионов», — пояснили там. Заявку можно отправить через «Госуслуги» или в отделении МФЦ. Следующий прием заявлений в лагеря с дневным пребыванием пройдет с 17 по 24 марта. Подробности о программе можно узнать на официальном портале Екатеринбурга или по телефону горячей линии: 8 (343) 304-12-47. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям