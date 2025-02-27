27 февраля 2025

В Екатеринбурге начинается запись в детские лагеря на лето

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарница в детском летнем лагере Салют. Свердловская область, Артемовский, летний лагерь, летний отдых
Этим летом в лагерях ждут более 60 тысяч детей Фото:

Запись на летние каникулы в загородные лагеря Екатеринбурга стартует в 00:00 часов 3 марта. Принимать заявления будут до 10 марта, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Этим летом планируется оздоровить более 60 тысяч детей: 27 тысяч детей в загородных лагерях, 32 тысячи ребят в школьных лагерях и пять тысяч школьников в санаториях регионов», — пояснили там. Заявку можно отправить через «Госуслуги» или в отделении МФЦ.

Следующий прием заявлений в лагеря с дневным пребыванием пройдет с 17 по 24 марта. Подробности о программе можно узнать на официальном портале Екатеринбурга или по телефону горячей линии: 8 (343) 304-12-47.

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Запись на летние каникулы в загородные лагеря Екатеринбурга стартует в 00:00 часов 3 марта. Принимать заявления будут до 10 марта, рассказали в пресс-службе мэрии. «Этим летом планируется оздоровить более 60 тысяч детей: 27 тысяч детей в загородных лагерях, 32 тысячи ребят в школьных лагерях и пять тысяч школьников в санаториях регионов», — пояснили там. Заявку можно отправить через «Госуслуги» или в отделении МФЦ. Следующий прием заявлений в лагеря с дневным пребыванием пройдет с 17 по 24 марта. Подробности о программе можно узнать на официальном портале Екатеринбурга или по телефону горячей линии: 8 (343) 304-12-47.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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