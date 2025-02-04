Forbes: покупатели акций Ашинского метзавода на пике остались у разбитого корыта

Покупатели акций Ашинского метзавода (Челябинская область) после взлета котировок летом 2024 года оказались у разбитого корыта в январе 2025-го. Такое мнение высказал собеседник Forbes Ярослав Кабаков. Предприятие уходит с Московской биржи.
«Те, кто покупал на пике в расчете на дальнейший рост котировок, остались у разбитого корыта. Итог истории Ашинского метзавода стал уроком для розничных инвесторов, когда высокая дивидендная доходность может скрывать риски делистинга и недружественного поглощения», — отметил директор по стратегии ИК «Финам» Кабаков.
Эксперт сказал, что мажоритарии консолидировали контроль, а миноритарии потеряли ликвидность и остались в проигрыше. За месяц бумаги завода к середине сентября выросли на 209% к уровню начала года. Это произошло на фоне объявленных высоких дивидендов за первое полугодие.
Компания не платила дивидендов 20 лет, а в 2024 году решила направить 77 рублей на каждую акцию. На пике стоимость бумаги составляла 185,6 рубля, однако 4 февраля акции торгуются по 69,45 рубля. В январе основной акционер компания «Урал-ВК» заявил, что готов выкупить актив по 71 рублю за штуку. Основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров счел цену выкупа справедливой, отметив, что некоторые держатели бумаг, которые приобретали акции после выплаты дивидендов, смогут даже заработать: на волне дивидендного гэпа стоимость снижалась до 60 рублей за акцию.
В отчетности за 2021 год в числе основных акционеров были названы пять кипрских владельцев. В июле 2024 года материнской компанией стало АО «Урал-ВК», связанное с «Амурсталью». Об уходе предприятия с Мосбиржи стало известно в конце января 2025 года.
Ашинский метзавод — градообразующее предприятие. Выпускает толстолистовой прокат, аморфную и электротехническую стали.
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