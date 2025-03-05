Челябинское УФАС выявило нарушения в тендере по охране «Сада Победы»

В Челябинске антимонопольная служба выявила нарушения при проведении тендера по охране «Сада Победы» Тракторозаводского района. Как выяснила комиссия ведомства, победителя конкурса организация определила неверно.
«Закупочная комиссия заказчика (МАУ „Сад Победы“ — прим. URA.RU) приняла для оценки договоры, не отвечающие требованиям к закупочной документации. Это привело к некорректному расчету баллов, неверному определению победителя конкурса, присвоенных ему баллов. Обратного заказчиком не доказано», — указали члены комиссии УФАС в своем решении.
Тендер с начальной ценой 5,49 млн рублей прошел в январе, а результаты стали известны 5 февраля. Победителем торгов признали компанию ЧОО «Спецохрана». Однако руководство другого участника, фирмы «Конда Безопасность», сочло, что итоги проведены с нарушениями.
С одной стороны, ведомство согласилось с тем, что в итоговом протоколе нет результатов оценки заявок по определенным критериям. Представители «Конда Безопасность» также заметили, что победитель закупки и занявший второе место участник оказались без необходимого опыта. Одним из условий было доказать, что за последние пять лет охранное предприятие уже оказывало услуги на основе муниципальных или госконтрактов с ценой не ниже заявленной учреждением «Сад Победы».
Выявленные обстоятельства, по мнению комиссии УФАС, достаточны для того, чтобы требовать от «Сада Победы» устранения нарушений. Как выяснили специалисты надзорного ведомства, муниципальное учреждение нарушило требования закона о закупках.
При подготовке материала URA.RU направило запросы всем указанным сторонам спора. Ответы будут опубликованы при поступлении.
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