Российские военные за последние два дня продвинулись на территории трех населенных пунктов под Купянском в Харьковской области на один километр. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В ходе активных боевых действий наши войска за двое суток продвинулись в районах населенных пунктов Фиголевка, Двуречная и Западное. На некоторых участках удалось вклиниться в оборону противника на глубину одного километра», — уточнил Марочко в разговоре с ТАСС. По его словам, благодаря этому продвижению, российские бойцы не только улучшили стратегическое положение своих подразделений на переднем крае, но и значительно расширили зону контроля территории в районе двуреченского плацдарма.
На днях глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказывал о мародерстве со стороны украинских военных в Купянске. В своих заявлениях он сослался на слова мирных граждан, проживающих в городе. Лидер николаевского подполья Сергей Лебедев также рассказывал о ракетных прилетах в Харькове, передает MK.RU.
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