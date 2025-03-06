Марочко: ВС РФ продвинулись под Купянском

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Российские военные продвинулись вглубь украинской обороны на километр в Харьковской области
Российские военные продвинулись вглубь украинской обороны на километр в Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные за последние два дня продвинулись на территории трех населенных пунктов под Купянском в Харьковской области на один километр. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе активных боевых действий наши войска за двое суток продвинулись в районах населенных пунктов Фиголевка, Двуречная и Западное. На некоторых участках удалось вклиниться в оборону противника на глубину одного километра», — уточнил Марочко в разговоре с ТАСС. По его словам, благодаря этому продвижению, российские бойцы не только улучшили стратегическое положение своих подразделений на переднем крае, но и значительно расширили зону контроля территории в районе двуреченского плацдарма.

На днях глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказывал о мародерстве со стороны украинских военных в Купянске. В своих заявлениях он сослался на слова мирных граждан, проживающих в городе. Лидер николаевского подполья Сергей Лебедев также рассказывал о ракетных прилетах в Харькове, передает MK.RU.

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Российские военные за последние два дня продвинулись на территории трех населенных пунктов под Купянском в Харьковской области на один километр. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «В ходе активных боевых действий наши войска за двое суток продвинулись в районах населенных пунктов Фиголевка, Двуречная и Западное. На некоторых участках удалось вклиниться в оборону противника на глубину одного километра», — уточнил Марочко в разговоре с ТАСС. По его словам, благодаря этому продвижению, российские бойцы не только улучшили стратегическое положение своих подразделений на переднем крае, но и значительно расширили зону контроля территории в районе двуреченского плацдарма. На днях глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказывал о мародерстве со стороны украинских военных в Купянске. В своих заявлениях он сослался на слова мирных граждан, проживающих в городе. Лидер николаевского подполья Сергей Лебедев также рассказывал о ракетных прилетах в Харькове, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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